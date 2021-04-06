2020，IDC报告浪潮存储销量中国第二

报告显示，2020年中国企业级存储市场稳健增长，整体销售额和销量分别为320亿元和21.3万台，增速分别为18%和5%。

日前，IDC公布2020年第四季度中国企业级存储市场跟踪报告，至此全年数据已全部公布。报告显示，2020年中国企业级存储市场稳健增长，整体销售额和销量分别为320亿元和21.3万台，增速分别为18%和5%。浪潮存储全年实现高速增长，销售额和销量分别为26亿元和2.4万台，增速分别为70%和96%，以20倍业界平均销量增速遥遥领跑中国市场。

从产品维度看，分布式存储、全闪存储等多元化产品促进了中国存储市场的增长。2020年分布式存储(SDS&HCI硬件)市场规模同比增长45%，在中国存储市场份额达到40%；全闪存储仍保持高速增长，其中超59%的全闪存储出货价高于70万元。浪潮存储在全闪存储和分布式存储领域表现优异，市场增速分别为超33%和100%，为浪潮存储增速领跑中国市场夯实了基础。

从行业维度看，政府、金融、通信行业在中国市场位居前三，三者占据了中国存储市场约60%的市场份额，市场增速分别为11%、16%和30%。浪潮存储在这三大行业实现了规模化部署，其中在通信行业，浪潮存储在运营商分布式块、分布式文件、磁盘阵列、全闪存储等一系列重量级集采项目的中标，标志着浪潮存储在通信行业已经全面部署；在金融行业，浪潮存储为大型国有银行、中国人寿、招商银行等金融用户提供了数据支撑和保障。此外，浪潮存储还在国家气象大数据研究、中国天眼FAST天文大数据、方特动漫3D动画电影制作、马栏山文创园视频大数据等超级工程中实现了规模化应用。

浪潮存储能够实现销售额和销量增速的双双领跑，源于其对新数据时代的前瞻洞察和技术上的极致追求。浪潮推出了中国首款、全球首批采用傲腾SSD的全闪存储，基于iTurbo智能引擎的智能感知、智能多路径、自组织和自适应技术将存储性能提升60%、延时降低40%，在SPC-1测试中包揽了16控、8控、单位成本性能3块“金牌”。在分布式存储方面，浪潮存储基于业界首个“多合一”架构实现块、文件、对象、大数据等多种数据服务的融合，并深入业务场景开发了业界首个企业级存储回收站、软拷贝、ACL高级权限管理等个性化功能，为云、大数据、人工智能、5G等新技术领域提供了超大规模数据平台。

未来随着新基建加速落地，云、大数据、人工智能、区块链、5G等新技术与实体经济将加速融合，中国存储市场未来5年复合增长率将达到8%，其中全闪存储和分布式存储将持续高速增长。浪潮存储基于“云存智用 运筹新数据”的理念，将在分布式和全闪存储领域持续加大投入与创新，释放数据价值加速企业数字化转型。