 Infortrend普安科技全国渠道布局 与合作伙伴共创存储新纪元

Infortrend普安科技面对中小型企业存储用户的巨大潜在市场，推出EonStor GSeGSe Pro 产品线，凭借优质的产品质量，值得信赖的公司实力，吸引了众多的优秀渠道经销商洽谈合作。

Infortrend普安科技面对中小型企业存储用户的巨大潜在市场，推出EonStor GSeGSe Pro 产品线，凭借优质的产品质量，值得信赖的公司实力，吸引了众多的优秀渠道经销商洽谈合作。目前已在全国各区域建立十多家核心渠道合作伙伴，在双方紧密的合作下，市场销量开始出现增长趋势。

Infortrend普安科技在短短几个月时间得到众多合作伙伴的信任，源自于Infortrend普安科技始终如一的初心，讲诚信、重质量、全心全意与合作伙伴开拓市场为目标，共同协作发展。

那么，EonStor GSeGSe Pro产品是凭借哪些产品优势得到了合作伙伴的认可？

首先，根据存储市场发展趋势，混合云存储将成为市场热门，据Gartner曾预测，截至201６年，近70％的企业将采用混合云，而在2017年针对企业混合云部署计划调研中得出的数据远超Gartner的预测，多达85%的企业IT部门表示目前正在部署或者计划部署混合云。而EonStor GSeGSe Pro可以解决企业对接云端面临的诸多问题，譬如现有数据中心和云端的整合问题、数据安全的问题、云端访问速度以及混合云的部署架构等。渠道合作伙伴选择Infortrend的同时，也是看准未来的商机。

再者，Infortrend产品的强劲性能，高性价比，成为合作伙伴的一颗定心丸。Infortrend DS产品在SPC评选时荣获"全球中端市场最佳性价比"存储产品，而EonStor GSeGSe Pro与DS底层架构相同，运用相同的虚拟化技术，将原来SAN底层的RAID技术，与NAS整合在同一个硬件中，再结合云端网关引擎，打造出高性价比的EonStor GSeGSe Pro系列产品。

Infortrend普安科技还为渠道提供多方位的市场合作服务：

1、 Infortrend遵从"授人以鱼不如授人以渔"原则,提供多层次售前培训,为合作伙伴培养专业的销售与技术人员，帮助企业打造整个销售团队。

2、 提供完善的售后服务,专属800服务热线, 通过模拟诊断以及现场支授等方式解决客户售后问题;

3、 提供各种产品资料,如:技术宣传册、白皮书，以及详尽的PPT组成完善的资料库，向合作伙伴输送足够的"弹药"，攻克业务难关。

4、 利用独特的线上线下的市场推广和品牌力量帮助吸纳更多的客户资源进入，帮助企业去发展。

目前核心伙伴已超十余家，近期又新增北京、成都、宁波等城市伙伴的加入。

Infortrend普安科技长期耕耘存储市场, 获得了良好的市场口碑。此次全国范围进行渠道布局，将以高性价比的产品为驱动，以完整市场合作与全方位的技术支持服务为营销利器、乘上未来的存储市场发展趋势，形成一股强大的风暴力量，实现"共同协作、携手共赢"目标。