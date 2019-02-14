NetApp第三季度收入增长停滞 急需重振产品走出困境

数据存储公司NetApp今天公布的收入和指引未能达到华尔街的预期，让股东们感到失望。

第三季度，NetApp在如股票补偿等某些特定成本之前利润为每股1.20美元，此前华尔街分析师预期的是每股1.15美元。

但是NetApp未能达到收入预期。该季度NetApp的销售额为15.6亿美元，低于预期的16亿美元。此外，接下来的第四季度指引也不尽如人意，NetApp预计未来三个月的收入将在15.9亿美元至16.9亿美元之间，低于华尔街预期的17亿美元。

NetApp股票在盘后交易时段迅速下挫6％多。

Moor Insights＆Strategy分析师Steve McDowell表示，NetApp投资者们主要担心的是，在上一季度整体增长超过19％的存储市场中，NetApp似乎正朝着错误的方向发展。

“该季度NetApp的产品收入增幅同比下降至9％左右，指引下滑至5％，”McDowell表示。“NetApp的增长速度低于市场整体水平。”

NetApp的问题与其技术无关，McDowell表示，NetApp的技术“非常令人印象深刻。”但是，NetApp正在被关注范围更广的竞争对手所超越，其中包括Dell Technologies、HPE和IBM。

McDowell说：“Dell EMC、HPE甚至是IBM都在利用其整体解决方案销售来达成交易，这对他们来说效果很好。NetApp没有服务器业务，这一点限制了它的影响力。”

NetApp试图通过与联想合作来解决这一问题。联想是最大的服务器制造商之一，尤其是在中国市场。但McDowell说，双方的关系仍处于萌芽期，因此未来几个季度可能不会看到多少成果。

NetApp首席执行官George Kurian在电话会议上表示，令人失望的收入增长是“宏观经济不确定性”的结果，部分归咎于上个月美国联邦政府的停摆。

他说：“我们看到，我们最大的客户在1月减少了采购量。我们看到了经济的不确定性。但我们对各种变化因素的控制执行得很好。”

NetApp一直在努力从依赖硬件销售，到更新的、软件定义的网络和存储产品。例如，NetApp Data Fabric产品旨在简化和集成云和本地环境中的数据管理。

Kurian表示，至少在这方面NetApp表现得不错。在电话会议期间，他强调了NetApp混合存储和云存储软件产品以及全闪存阵列的强劲业绩。他表示，NetApp决定将其存储软件扩展到公有云——特别是谷歌和微软——对于客户来说是一个关键卖点。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，NetApp的软件定义存储产品组合让他感到鼓舞，但同时表示，NetApp需要重振这些产品，并展示出比目前更高的增长率。“NetApp能够做到这一点，因为它的产品很强大，但也要看在进入市场方面的执行力。”

对于NetApp来说，这并不是它面临的唯一挑战。NetApp还需要加强全闪存产品的销售，这不是一件容易的事。

McDowell说：“我怀疑目前NetApp在全闪存阵列市场的大部分增长仅仅是面向现有客户的销售，他们早就应该升级更新了。”

McDowell不是唯一一个对NetApp前景表示担忧的分析师。Enderle Group的Rob Enderle表示，他个人很悲观，因为整个存储都变成了亏本销售，Dell、HPE和IBM都设法将NetApp排除在外。他还表示，VMware vSAN超融合软件定义存储产品由于承诺彻底消除存储管理员，所以也对存储系统的需求产生了负面影响。

他说：“NetApp无法改变这种情况，我担心，这会让它的处境更加艰难。NetApp体量不够大或者不够强大，而且我认为他们也没有完全意识到这一风险，以走出困境。