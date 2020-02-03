市场疲软之下数据存储厂商的挣扎求生

市场研究公司Wikibon分析师Dave Vellante最近谈及了他对当今存储市场状况的看法，以及对未来几个月可能发生的情况的一些预测。

云计算的兴起，让企业数据存储需求出现了长期、稳定的下滑。尽管目前还没有逆转趋势的迹象，但对于市场中那些敏捷的、创新的厂商来说，他们仍然有很多机会。

市场研究公司Wikibon分析师Dave Vellante最近谈及了他对当今存储市场状况的看法，以及对未来几个月可能发生的情况的一些预测。

来自Enterprise Technology Research最新支出数据显示，大多数存储公司都在努力保持在IT计划投入支出的动力。ETR根据“Net Score”评分对存储厂商进行了排名。这是一个衡量支出速度的指标，其中考虑了客户是否计划在特定厂商投入更多或者更少的支出。

主流存储厂商的Net Score得分情况让我们大致了解到当今市场的惨淡景象，目前仅有三分之一的厂商处于绿色状态，包括脱颖而出的Cohesity和Rubrik等热门公司，以及Pure Storage和Nutanix。VMware的vSAN业务也显示出一定良好势头。但是大多数情况下，和以往一样，传统的存储厂商仍在努力盈利。

今年ETR所谓的“GPP大型上市公司”支出数据情况并没有什么改善。“GPP大型上市公司”指的是403家最大型的上市公司和私有公司，这些公司通常被认为是支出公司情况最好的风向标。在上图中，仍然只有约三分之一的存储厂商的Net Score是“绿色”的。

Vellante表示：“通常来说，除了一些像Rubrik、Cohesity、Pure和Nutanix以外，存储厂商的状况都不是很好。”Rubrik、Cohesity、Pure以及vSAN在大型上市公司中表现突出。

存储市场萎缩背后意味着什么？

有几种趋势可以解释存储市场的持续萎靡不振，最主要的就是公有云的兴起。随着越来越多的企业选择将数据存储到异地，就给传统存储系统带来了巨大的压力。

另一趋势是闪存技术的兴起。以前，企业通常要购买额外的硬盘来提高性能，而现在，大多数企业的数据中心部署了大量闪存，以至于他们不需要再通过购买额外硬盘来提升性能了，意味着存储厂商收入进一步减少。此外，存储厂商当前正面临NAND闪存价格下跌的压力，给他们系统销售价格造成下行压力。

“第三个是在主存储方面，超融合带动的整合趋势。超融合是软件定义的，把存储、计算和网络集成到一个逻辑管理单元中，从而抢夺了传统主存储的一部分份额。”

但这并不意味着每家厂商都遭受冲击。看看主存储市场的那些领导厂商们你就可以发现，当大多数传统厂商都在努力保持增长势头的时候，Pure Storage凭借44.3％的Net Score存储市场的一个例外。

Vellante说：“只有一家公司处于绿色状态，那就是Pure Storage。你可以看到，Pure Storage相比前几个季度有所下滑，但仍然是存储厂商中支出动力最大的厂商。”

从计划支出的角度来看，很多存储市场的领导厂商都在努力挣扎，而Dell EMC、HPE、NetApp和IBM则试图通过深挖现有客户群来摆脱困境。

二级存储市场（指的是用于数据保护、备份等用途的存储系统）似乎展现出更强的生命力。最近几个月，二级存储市场获得大量风投资本，在过去的一年中主流总共获得约5亿美元投资。最近还有不少收购公布，例如本月初私募股权公司Insight Partners以50亿美元的价格收购了Veeam。

“目前厂商们纷纷采取行动，我们看到市场范围正在不断扩大，像Rubrik和Cohesity这样的厂商获得了不少风险投资，他们将数据保护的概念从备份扩展到了数据管理、分析和安全领域。”

ETR的二级存储Net Score描绘出一个更为健康的市场景象，诸如Rubrik、Cohesity和Veeam等厂商都得到了绿色评分并且进展良好，而CommVault、Veritas、Dell EMC和IBM都在努力保持产品组合能够抵挡住初创公司的竞争。

根据ETR数据，超融合是第三个也是最后一个存储困境，但同时也是一个很好的机会。

Vellante说：“我们听到了很多消息，有说Nutanix遇到了大麻烦，快要死了，等等。但是数据却显示出另一个景象。你可以看到这里的Net Score，大家都是绿色的，因为总体上看这是一个很强大的市场。每个厂商至少都有一定的支出动力，尤其是Nutanix，他们正在抢夺主存储市场的一部分份额。”

云计算时代的逆风前行

展望未来，最大的问题是存储行业是否可以逆转长达十年的趋势，也就是云计算已经吞噬了大部分的市场动力。目前还不得而知，但是根据ETR过去10年存储市场领导者的支出速度数据来看，并不乐观。

可以看出，多年来NetApp和IBM一直处于压力之下，Dell EMC则一直努力保持其存储业务的增长。

展望未来，Dell EMC、NetApp和HPE都将在下个月发布财报，到时候我们就能清楚地看到市场整体需求的情况以及增长轨迹。

Vellante还预计，存储市场将进一步受到AWS等云服务厂商的冲击，到目前为止，AWS还未真正地抓住存储领域的机会。

“我正在密切关注的趋势之一，就是云厂商可触及的总体市场规模。注意留意亚马逊和其他大型云厂商进军存储市场的进程。我完全相信他们会占得更多的份额，因为你要知道，目前亚马逊大部分IT业务收入都来自计算领域。”