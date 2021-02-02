西部数据发布第二季度财报 硬盘销售额创三年新高

西部数据（Western Digital）今天发布了超出预期的第二季度财报业绩，其中硬盘的销售收入创下三年新高。

西部数据（Western Digital）今天发布了超出预期的第二季度财报业绩，其中硬盘的销售收入创下三年新高。

该季度西部数据在不计入股票补偿等特定成本情况下的每股利润为69美分，营收为39亿美元，较去年同期减少7％，但超出华尔街此前每股利润54美分和营收38.8亿美元的预期水平。

投资者们对此反应热烈，促使西部数据的股价在盘后交易中上涨了近10％。

西部数据主要以生产用于个人计算机和服务器的硬盘及数据存储为主。该公司表示，第二季度零售市场对台式机和笔记本电脑的巨大需求让西部数据从中受益。

西部数据公司首席执行官David Goeckeler表示：“本季度我们取得了良好的业绩，特别是在我们继续调整业务和技术组合以利用存储行业的巨大机遇的情况下。第二季度的零售业务表现突出，实现了预期目标，能源辅助硬盘和第二代企业级SSD产品得到了一些全球最大型数据中心的认证。”

西部数据表示，从细分业务来看，客户端设备部门是最大的创收部门，销售额超过21亿美元。客户端解决方案部门收入10亿美元，数据中心设备和解决方案部门收入8.07亿美元。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，西部数据该基础超出了预期水平，表现出色。

“投资者们关注的是数据中心收入，这部分收入是同比下滑的。接下来的几个季度可以看到西部数据是否已经触底、可以开始扭转局面。”

西部数据表示，该季度运营产生现金为4.25亿美元，并预计第三季度收入在35.8亿美元至40.5亿美元之间，华尔街的预期为38.8亿美元。