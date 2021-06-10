全面产品实力 东芝硬盘四大优势深耕中国市场 

在近日举行的2021数博会中，作为全球领先的数据存储解决方案供应商，东芝存储携带旗下企业级硬盘、监控级硬盘、NAS硬盘、个人存储等全系列产品悉数亮相。并携手6大行业合作伙伴联合展出大数据存储解决方案，赋能产业数字化转型。

近年来，随着人工智能、物联网、云计算、安防监控、智慧医疗、智慧校园、智慧交通等在各领域应用的日益广泛，数据量呈爆炸式增长；我们生活的每个场景都与数据息息相关，数据的价值呈指数式上升，导致存储需求的持续快速增长。

每个用户对于存储的需求是不尽相同的，无论是个人用途还是基于服务器的存储、视频监控、游戏娱乐或者时尚便捷的存储需求，东芝都能提供全方位符合不同需求的硬盘产品。

50多年来，东芝一直致力于研发并向市场提供高品质的广泛的创新型硬盘驱动器（HDD）产品，以满足多元化存储市场的各种需求，其中包括针对云数据中心的高容量高能效存储，适合企业IT存储容量及性能的硬盘，面向PC/台式机的客户端硬盘，以及拥有监控、NAS系统、机顶盒视频、游戏和外部存储的专用硬盘驱动器。

在近日举行的2021数博会中，作为全球领先的数据存储解决方案供应商，东芝存储携带旗下企业级硬盘、监控级硬盘、NAS硬盘、个人存储等全系列产品悉数亮相。并携手6大行业合作伙伴联合展出大数据存储解决方案，赋能产业数字化转型。

齐全的产品满足多样化的需求

东芝致力于继续推动硬盘技术和创新，以满足和超越广泛存储市场细分领域的客户需求。

东芝电子元件（上海）有限公司存储事业部市场总监王泽铠先生表示，新基建时代，数字经济转型带来了海量数据的爆发，企业数据存储架构面临着前所未有的重大挑战。东芝存储持续关注行业发展动态，不断研发新的技术提升硬盘容量。

针对数据中心、视频监控等场景，东芝提供大容量硬盘产品，降低用户的总体拥有成本（TCO）；针对传统的客户端存储需求，东芝提供单机成本最优化的产品。

例如以压倒性的容量和高可靠性支撑数据中心—MG系列；兼具服务器和存储系统所需的高效能和可靠性—AL系列；大容量高可靠性兼备的笔记本电脑硬盘—MQ系列；稳定可靠的监控级硬盘—DT/MD系列。

除了笔记本硬盘和台式机硬盘持续卓越性表现外，监控级硬盘的表现也可圈可点。东芝继续深耕发力监控级硬盘市场，研发更多的新品，扩大市场份额。对此，东芝推出的MD06-V/DT02-V系列产品，既能满足众多中小型企业在存储架构上的低成本和高容量的诉求，同时还能做到低电耗、低噪音。

而最新推出的MG09系列是包含9盘片的东芝第三代氦气密封设计和东芝第一款采用磁能量控制–微波辅助磁记录（FC-MAMR）技术的大容量硬盘产品，通过增加了STO（Spin Torque振荡器），对碟片产生微波能量辅助以提高碟片密度，将传统磁记录（CMR）密度提高至每个磁盘2TB，总容量达18TB，满足硬盘容量增长的需求，并且在兼容性上可以实现现有系统的即插即用。

与之前的16TB型号相比，MG09 18TB CMR硬盘的容量增加了12.5%，并与众多应用和操作系统兼容。MG09系列适合云规模和传统数据中心用例中的混合随机与顺序读写工作负载。MG09系列 提供7200rpm性能、每年550TB的工作负载，并且可选SATA和SAS接口——全部封装在节能的氦气密封行业标准3.5英寸外形规格中。

王泽铠先生表示，MG09系列进一步印证了东芝的承诺：推动HDD设计，以满足云规模服务器以及对象和文件存储基础设施中对存储设备不断增长的需求。

在新技术和新需求下，硬盘存储市场也在发生新的变化。东芝电子元件（上海）有限公司存储产品战略业务企划统括部HDD北京市场部高级经理赵霖告诉记者，东芝针对不同客户类型推出多样化的产品，例如存储越来越多样化，家用和个人工作室，影视视频存储容量需求不断提高，NAS是一大方向，东芝推出了面向NAS的高可靠性和可扩展性的存储硬盘——MN系列，为用户提供大容量且稳定的存储产品。

数据存储已然融入到每个家庭的日常生活中。东芝面向个人消费者的Canvio Flex/Canvio Gaming/Canvio Advance/Canvio Slim以及Canvio Basics和Canvio Ready系列移动硬盘，可全面满足个人用户对数据存储的不同需求；同时展出的3.5英寸P300内置台式机硬盘采用双磁头臂促动器，保障硬盘运行流畅的同时还能够快速响应。独立彩盒包装的N300 NAS系统硬盘更有内置旋转振动（RV）传感器，为个人内容创作者、摄影师、工作室的数据提供安全性和可靠性。

目前，东芝拥有满足不同应用领域需求的多个系列产品，未来东芝会针对不同客户群体的需求，推出不同的产品，打造更全面、更系统的产品阵容。

四大优势深耕中国市场

当前中国市场吸引了全球厂商的关注，东芝也不例外。中国正在推进“新基建”，大力发展人工智能、5G等创新技术，东芝高度重视中国市场，并以多方面的优势拓展中国市场。

在产品层面，东芝拥有全系列的硬盘产品线，满足从数据中心到安防监控、笔记本、家用NAS的各种应用场景需求。王泽凯先生表示，中国在人工智能方面发展迅速，东芝针对不同应用场景改良产品性能。例如针对国产化PC，东芝专门针对硬盘存储提供了客制化方案。

在质量方面，东芝传承日本严谨科学的工匠精神，在多家合作伙伴的质量评估大会上，排名居首。

在技术方面，东芝拥有数十年的尖端技术传承，打造一支实时关注客户和市场需求的研发及技术团队，以技术为核心，以市场需求为方向，不断进行生产技术改进和制造技术创新。

王泽铠先生表示，东芝的研发团队根据产品发展调整研发投入，以确保产品的稳定、容量和性能方面的表现。

在服务方面，东芝拥有本地化服务和销售团队，并在全国多个城市设有办事处，实时与总部和客户联动，及时响应各种本地化需求。

作为亚洲公司，东芝在沟通方式上与中国客户更为贴合，在供应链管理方面，中国工厂可以就近服务本地客户。同时，东芝不断强化渠道体系建设，实现中国市场的全覆盖。

在数博会上，除了展示最新的存储产品外，东芝也重视深化合作伙伴的关系，强强联合推出了众多数据存储解决方案。如：针对数据中心，东芝和新华三/长江计算分别展出不同的存储方案，以及和融科联创共同呈现的大数据中心解决方案。同时，在云计算方面，东芝则是和宝德合作推出专门针对云计算的存储方案。而近期最火的IPFS，东芝和中科曙光也共同展出IPFS解决方案；在人工智能存储方面，东芝与华鲲振宇共同合作提供最佳的人工智能存储解决方案。

“未来，针对不同行业客户，东芝会进行有针对的布局。例如面向企业市场，拓展更多数据中心用户；拓展合作伙伴体系，增加品牌和产品认可度；针对消费级产品，实现线上线下融合。”王泽铠先生最后说，“东芝存储不断钻研创新出多种数据存储解决方案，旨在为数据的存储管理提供高容量、高效率、高性价比的存储方案，充分发挥东芝存储优势，为实现国家数字化、智能化格局做出更大贡献。”