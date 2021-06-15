IDC：数据存储容量需求经久不衰 硬盘和固态盘市场稳定增长
IDC预计，在2020年到2025年预测期内，全球硬盘市场出货量复合年增长率(CAGR)为18.5%，单位驱动器平均容量的五年复合年增长率为25.5%。
近日IDC发布了对全球硬盘驱动器(HDD)和固态盘(SSD)市场的最新预测。尽管两个市场都受到了新冠疫情的影响，但多个区域市场的存储需求仍然强劲，因此市场前景看起来还是不错的。
IDC预计，在2020年到2025年预测期内，全球硬盘市场出货量复合年增长率(CAGR)为18.5%，单位驱动器平均容量的五年复合年增长率为25.5%。
IDC硬盘驱动器和存储技术研究总监Edward Burns表示：“虽然由于固态盘附加率不断攀升，使得客户端硬盘市场继续长期下滑，但是新冠疫情加大了人们对某些类型硬盘的需求，特别是移动硬盘和容量优化型硬盘。随着全球生成和存储的数据越来越多，对存储容量的需求将继续以稳定的速度增长。”
新冠疫情以不同的方式影响着硬盘市场的多个细分领域——企业级存储系统、个人计算机(PC)、个人和入门级存储(PELS)设备、视频监控系统和消费电子产品。
全球硬盘市场的主要趋势包括：
- 2021年OEM存储客户对硬盘容量的需求将越来越高，这很大程度上是由于本地数据中心项目的增加、业务复苏趋势、疫情期间搁置的本地项目释放了一部分预算资金。
- 预计整个预测期内，云服务提供商(SP)和超大规模数据中心客户对硬盘的需求将继续保持强劲，到2025年的容量需求复合年增长率为31%。
- 2021年硬盘容量需求依然强劲，对区块链存储和加密货币（例如Chia）的新需求，正在本已紧凑的市场中创造更高需求。
- 在家办公和远程学习的趋势使得人们对PC的需求有所增加，从而使得2021年和预测期内客户端硬盘的预测水平随之增长。
- 视频监控、机器视觉、摄像头分辨率和客户视频留存等需求的增长，推动着市场对容量的强劲需求，从而使得视频监控级硬盘市场将继续保持稳步发展。
固态盘市场与硬盘市场一样，继续受益于在家办公和远程学习趋势所导致的PC需求增长。与此同时，企业级市场也出现对固态盘的更高需求，因为企业对云和传统IT正在进行必要的投资亿支持业务的运营。
IDC固态盘和和赋能技术研究副总裁Jeff Janukowicz表示：“新冠疫情加速了转型需求，因此，全球对固态盘的需求也增加了，因为消费者和企业都希望利用这些技术优势。IDC认为，大多数长期趋势将保持不变，从而在预测期内实现固态盘的普及，由于客户端设备、企业存储客户和云服务提供商的需求不断增加，全球固态盘出货量和出货容量高于此前的预测水平。”
IDC预计，2020年到2025年全球固态盘单位出货量年复合增长率将达到7.8%，同期全球固态盘收入的年复合增长率将达到9.2%，到2025年将达到515亿美元；预计全球固态盘出货容量复合年增长率将达到33.0%，因为在固态盘长期定价展望中，IDC预计将出现价格侵蚀的情况。
全球固态盘市场的一些关键进展包括：
- 由于厂商通过供应来满足不断增长的需求，以及终端客户希望锁定优惠的价格，因此短期内固态盘的定价仍然是波动和上涨的。在预测期内，NAND闪存的持续技术进步，将继续提供更具成本效益的解决方案，有助于进一步增加对固态盘的需求。
- 市场对客户端固态盘的需求明显高于之前的预测水平，因为在家办公和远程学习的需求使得便携式PC的预期水平有所提高。
- 在企业级市场，云计算和传统IT细分市场对固态盘的短期需求仍然是强劲的。在预测期内，较低的价格将推动围绕闪存的需求弹性和系统优化，加上数字化基础设施的现代化，以及扩展以云为中心的架构，都将继续为给固态存储技术提供持续的长期需求。
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