IDC：第三季度全球融合系统市场同比微增0.3%

根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2020年第三季度全球融合系统市场收入增长0.3％至39亿美元。

IDC基础设施平台和技术集团研究分析师格Greg Macatee表示：“第三季度面对全球新冠病毒大流行，整个融合系统市场仍然保持弹性，同比增长0.3％，其中超融合系统也是如此，同比增长0.6％。个别区域市场表现更好一些，其中最突出的是中国和日本，这两个区域市场均实现了两位数的增长。认证参考系统和集成基础设施也有小幅增长，而集成平台出现同比下滑。”

融合系统细分市场

IDC的融合系统领域分为三个细分市场：认证参考系统及集成基础架构、集成平台以及超融合系统。该季度，认证参考系统和集成基础设施市场收入同比增长2.5%，达到14亿美元，占所有融合系统总收入的36.7％。集成平台收入同比减少7.7％至4.38亿美元，占融合系统市场总收入的11.2％。超融合系统收入同比微增0.6％至20亿美元，占融合系统市场总收入的52.1％。

IDC以两种方法对超融合系统市场中的技术厂商进行排名：按超融合解决方案品牌进行排名，或者按提供核心超融合功能软件的厂商进行排名。第一张表格显示了按市场品牌排名的情况，第二张表格显示了按超融合软件厂商排名的情况。表格中的数据涵盖所有软件和硬件，最后汇总为整体市场规模。

就超融合系统市场的品牌而言，戴尔是最大的厂商，收入为6.768亿美元，占比33.2％。HPE位列第二，收入为2.627亿美元，占比12.9％，Nutanix位列第三，收入为2.343亿美元，占比为11.5％。

表注：

* 戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售总额。

从超融合基础设施系统的软件品牌来看，运行VMware软件的超融合系统收入为8.211亿美元，占整个市场的40.2％。运行Nutanix超融合软件的系统在该季度的厂商收入为5.126亿美元，占整个市场的25.1％。这两个金额均代表所售超融合基础设施硬件、超融合基础设施软件、系统基础设施软件的价值，与硬件品牌无关。由于硬件销售是一个重要因素，因此不应该认为该图表仅反映或完全反映了各厂商的整体软件表现。