IDC：2018年第一季度全球融合系统收入同比增长19.6％，达32亿美元

根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2018年第一季度融合系统市场收入同比增长19.6％，达到32亿美元。

根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2018年第一季度融合系统市场收入同比增长19.6％，达到32亿美元。

IDC服务器和存储基础设施研究副总裁Eric Sheppard表示：“全球各地的组织都在加大对数据中心技术的投资，以消除低效的孤岛，支持业务为中心的决策，而不是以基础架构为中心的决策。这推动融合系统的支出不断增长，融合系统可以安全地降低数据中心基础设施复杂性，并让IT团队能够专注于高价值业务项目。”

融合系统细分市场

IDC将融合系统市场分为三个细分领域：认证参考系统与集成基础设施、集成平台、超融合系统。认证参考系统和集成基础设施市场在第一季度创造了13亿美元的收入，同比下降0.9％，占融合系统总收入的41.7％。戴尔是该细分市场中最大的提供商，销售额为6.413亿美元，占有率为48.0％。思科/ NetApp的销售额为4.62亿美元，占比34.6％，位列第二。HPE的销售额为1.053亿美元，市场份额为7.9％。

* 注释：戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售收入。

2018年第一季度超融合系统销售收入同比增长76.3％，达到12亿美元，占整个融合系统市场的38.3％。

从品牌来看，戴尔是超融合系统市场最大的供应商，收入为3.63亿美元，占有率为29.6％。 Nutanix收入2.73亿美元，占比22.2％，位列第二。HPE和思科在该季度并列第一，收入分别为6100万美元和5990万美元，市场份额分别为5.0％和4.9％。

注释：

* 戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售总额。

** 在全球融合系统市场中，当两个或者多个厂商之间的收入份额差等于或者小于1%的时候，IDC认定这些厂商为并列位置。

从软件所有权角度来看市场，第一季度运行VMware超融合软件的系统收入为4.563亿美元，占总市场的37.2％。运行Nutanix超融合软件的系统收入为3.987亿美元，占总市场的32.5％。这代表所有软件和硬件，无论最终打上的是什么品牌。

注释：

** 在全球融合系统市场中，当两个或者多个厂商之间的收入份额差等于或者小于1%的时候，IDC认定这些厂商为并列位置。

2018年第一季度集成平台销售额同比增长0.9％，销售额达到6.412亿美元，占整个融合系统市场规模的20.0％。该季度Oracle排名第一的集成平台供应商，收入为3.568亿美元，占该细分市场的55.6％。