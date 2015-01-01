Gartner：2018年全球集成系统收入将增长18.4%

Gartner表示，全球集成系统收入预计在2018年达到123亿美元，比2017年的102亿美元增长18.4％。

Gartner表示，全球集成系统收入预计在2018年达到123亿美元，比2017年的102亿美元增长18.4％。超融合集成系统（HCIS）市场将实现最强劲的增长，增幅为55％；而集成堆栈系统则会下降5％（见表1）。

集成系统是服务器、存储和网络基础架构的组合体，配有管理软件一起出售，用于配置和管理这种组合设备。集成系统提供了架构设计的优点，同时部署了集成的计算、存储和内存基础架构以支持数字化业务。

Gartner研究总监Naveen Mishra说：“大多数集成系统取代了现有的基础设施，这对于成本、灵活性、IT整合以及效率指标都很有帮助。不过，在将其作为数字业务计划的一部分实施时，IT部门必须考虑如何节省资本支出（CAPEX），这可能会被运营支出（OPEX）的潜在转变所抵消。”

表1：2017 - 2019年全球细分市场集成系统收入（单位：百万美元）

资料来源：Gartner（2018年3月）

Gartner研究总监Julia Palmer表示，IT基础设施和运营（I＆O）领导者在评估集成系统时必须开始转变思维。

Palmer表示：“需要适应新的工作负载、整合边缘和公共云基础设施，并降低运营复杂性，这一需求正在推动着I＆O领导者寻求更灵活的集成系统。如今，新兴的下一代系统是灵活的、人工智能（AI）的、软件驱动的解决方案，可满足数字业务的需求。”

影响集成服务市场的趋势包括：

1、转移力量触发了集成基础设施系统的下滑

集成基础设施系统（IIS）将服务器、存储和网络硬件，以及管理软件集成在一起，提供共享的计算基础设施。据Gartner预测，到2019年将有30％的组织将要因为要升级集成基础设施系统而转向更新、更灵活和更具成本效益的替代选择，例如参考架构和HCIS。

2、HCIS设备保持强劲增长

HCIS是一种提供共享计算和存储资源的平台，基于软件定义的存储、软件定义的计算、商用硬件和统一的管理界面。企业正从IIS迁移到HCIS以支持更广泛的数据中心使用，推动实现强劲的增长。预计边缘基础设施也将逐步加速采用HCIS。特别是，用于闪存技术的非易失性存储器快速（NVMe）协议正在被HCIS所采用，以实现更好的IOPS、更小的占用空间、更低的延迟和功耗。Gartner预测，到2020年NVMe将占HCIS支出的5％，而2017年几乎为零。

3、参考架构：一个动态扩展的细分市场

参考架构是2018年集成系统市场的第二大收入贡献者。它提供了文档化的表现形式，例如蓝图、文档模型或图形，以说明“如何结合在一起”，来解决特定的业务需求或机会。其价值在于提供一个共同的词汇、理解和视角来讨论实现选项、集成要求和定制领域。Gartner表示，Dell EMC、思科/NetApp、Pure Storage和IBM等供应商正积极在这一领域赢得新客户。

4、集成堆栈系统将继续缩小

集成堆栈系统包括服务器、存储和网络应用，同时集成应用软件来提供一体机的功能。这些系统对整体集成系统市场的贡献将慢慢减少，主要因为主流提供商的以云为中心的战略。到2020年，那些因为更新集成堆栈系统的企业组织中有20％将转向基于云的备选方案。