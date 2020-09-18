IDC：2020年第二季度全球融合系统市场同比下滑4.5％

根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2020年第一度全球融合系统市场收入同比下滑4.5％至39亿美元。

IDC基础设施平台和技术高级研究分析师Paul Maguranis说：“整个融合系统市场在艰巨的第二季度出现了下滑，因为企业对服务器和存储的采购普遍疲软，这也给超融合基础设施领域造成了影响。此外认证参考系统、集成基础设施和集成平台细分市场该季度也出现下滑，而超融合系统细分市场在市场逆势下仍然实现了小幅增长，这主要归因于亚太地区（尤其是中国和日本）超融合基础设施市场的强劲表现。

融合系统细分市场

IDC的融合系统领域分为三个细分市场：认证参考系统及集成基础架构、集成平台以及超融合系统。该季度，认证参考系统和集成基础设施市场收入略高于15亿美元，同比减少7.6％，占所有融合系统收入的39.1％。集成平台收入同比减少13.1％至5.44亿美元，占融合系统市场总收入的13.8％。超融合系统收入同比增长1.1％至19亿美元，占整个融合系统市场总收入的47.1％。

IDC以两种方法对超融合系统市场中的技术厂商进行排名：按超融合解决方案品牌进行排名，或者按提供核心超融合功能软件的厂商进行排名。第一张表格显示了按市场品牌排名的情况，第二张表格显示了按超融合软件厂商排名的情况。表格中的数据涵盖所有软件和硬件，最后汇总为整体市场规模。

就超融合系统市场的品牌而言，戴尔是最大的厂商，收入为5.196亿美元，所占份额为27.9％。 Nutanix的品牌硬件收入为2.535亿美元，占超融合基础设施市场总收入的13.6％。HPE位列第三，收入为1.30亿美元，份额为7.0％。

注释：

* 戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售总额。

从超融合基础设施系统的软件品牌来看，运行VMware软件的超融合系统收入为7.229亿美元，占整个市场的38.9％。运行Nutanix超融合软件的系统在该季度的厂商收入为5.541亿美元，占整个市场的29.8％。这两个金额均代表所售超融合基础设施硬件、超融合基础设施软件、系统基础设施软件的价值，与硬件品牌无关。由于硬件销售是一个重要因素，因此不应该认为该图表仅反映或完全反映了各厂商的整体软件表现。