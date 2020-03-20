IDC：2019年第四季度全球融合系统市场同比增长1.1％

根据IDC全球季度融合系统市场追踪报告显示，2019年第四季度全球融合系统市场收入同比增长1.1％至42亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究分析师格Greg Macatee表示：“尽管其他产品类型呈现逐年下降趋势，但超融合系统第四季度仍然保持强劲的销售增长，并带动了整个融合系统市场的增长。而且从全球来看，超融合系统的增长趋势基本是一致的，所有地区的增幅都在低到中的两位数水平，因为这种系统具有易于部署和自动软件定义的属性，所以能够轻松地为混合云和多云环境中的业务提供价值。”

融合系统细分市场

IDC的融合系统领域分为三个细分市场：认证参考系统及集成基础架构、集成平台以及超融合系统。认证参考系统和集成基础设施市场在第四季度收入接近13亿美元，同比下降18.5％，占全部融合系统总收入的30.7％。集成平台细分市场同比增长0.1％，收入达到6.2亿美元，占融合系统市场总收入的14.8％。超融合系统细分市场同比增长17.2％，收入达到23亿美元，占融合系统市场总收入的54.5％。

IDC提供了两种方法对超融合系统市场中的技术供应商进行排名：按超融合解决方案的品牌进行排名，或按提供核心超融合功能的软件的所有者进行排名。本新闻稿的第一张表格显示了按市场品牌排名的情况，而第二张表格显示了按超融合软件的所有者排名的情况。这两张表格都包含所有同样的软硬件，总和为相同的市场规模。

就超融合系统市场的品牌而言：戴尔是最大的厂商，收入为7.60亿美元，所占份额为33.3％。 Nutanix的品牌硬件收入为3.129亿美元，占超融合市场总额的13.7％。思科、联想和HPE三家公司并列第三，收入分别为1.38亿美元、1.218亿美元和1.155亿美元，市场份额分别为6.0％、5.3％和5.1％。

注：

* 戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售总额。

** 在全球融合系统市场中，当两个或者多个厂商之间的收入份额差等于或者小于1%的时候，IDC认定这些厂商为并列位置。

从该市场的软件所有权角度来看，运行VMware软件的超融合系统在该季度厂商总收入中占了到9.380亿美元，占整个市场的41.1％。运行Nutanix超融合软件的系统在第四季度的供应商收入中占了6.164亿美元，占整个市场的27.0％。这两个金额均代表所售HCI硬件，HCI软件和系统基础结构软件的价值，无论其在硬件级别上的品牌如何。