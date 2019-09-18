“科技普及天下”，华为首推TECH4ALL数字包容行动计划

在第四届HUAWEI CONNECT 2019期间，华为首次举行基于社会经济可持续发展的的数字包容峰会。

在第四届HUAWEI CONNECT 2019期间，华为首次举行基于社会经济可持续发展的的数字包容峰会。科技进步正在加速智能社会的到来，我们在享受科技带来的种种便利的同时，也看到数字鸿沟依然存在：中国的老人，站在街头可能打不到车，因为大多数城市都在通行手机预订；孟加拉的女性，没有太多机会学习使用电脑，因为她们无法随意出门；科摩罗的岛民，曾经几乎与世隔绝，因为他们的通信网络这两年才开通……

作为智能社会基础设施的ICT产业，已在推动国家经济增长、社会福祉发展等方面发挥着重要作用，也将加速联合国可持续发展目标（SDG）的达成，从而应对全球包括贫困、不平等、气候、环境退化、繁荣以及健康在内的各项挑战，不让任何一个人在数字世界中掉队。

华为公司副董事长胡厚崑通过1到5,5个数字阐述华为“TECH4ALL数字包容”行动计划，旨在不让任何一个人在数字世界中掉队。

一个愿景，华为的愿景与使命，就是把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。”



两种价值，围绕商业价值和社会价值，华为提供技术、应用和技能三种能力。

三种能力，“数字技术正在重塑着世界，我们要让所有人从中受益，要确保全面的数字包容，技术是基础，应用是关键，技能是保障。” 胡厚崑介绍说，“TECH4ALL” 将围绕技术、应用和技能三个方面来开展。

技术方面，华为将通过联接、人工智能、云、移动终端等技术创新，持续降低联接的成本和消除覆盖障碍。

应用方面，华为将赋能生态系统，帮助开发人员为不同的社区和行业创建更多应用程序。

技能方面，华为将与政府，当地社区和其他行业合作，提升全社会的数字技能。

四个领域，华为根据ICT行业可影响的方向以及“数字包容”的内涵，并匹配华为能力可及的方向，最终将围绕四大领域全面推进“数字包容”：

促进健康福祉，通过数字技术为更广泛的人群提供更便捷的获取医疗资源的方法。

平等优质教育，为弱势群体，如妇女、失学儿童、青少年等普及和提供教育机会，丰富教育资源。

推进均衡发展，消除不同行业、企业、地区以及群体发展的差异，实现数字资源的平等享用和技术普惠。

保护脆弱环境，以创新技术帮助NGO组织更高效地保护和维系良好的生态环境。

5年，让5亿人收益，胡厚崑表示，我们希望在未来的五年内，再让5亿人从数字技术中受益。这个受益不限于联接，还包括通过AI/云/智能终端等技术、应用以及技能所能实现的受益。

“‘TECH4ALL’希望让更多的人、家庭和组织享受数字世界的美好，我们要让特殊人不特殊，让普通人不普通，这就是技术的独特价值”，胡厚崑说。在“TECH4ALL”数字包容峰会现场，他向大家发出了“联合行动”的邀请：数字包容的推进，需要企业、政府、社会的共同努力。目前我们只是迈出了一小步，希望更多的个人、组织加入进来。

今天只是迈出了一小步，期待有更多的人加入

儿科被称为“哑科”，婴幼儿先天性眼疾更是“哑科中的难题”。很多时候，小孩子眼睛不舒服只能用哭闹表达，常常让父母觉得孩子是在无理取闹。由于父母缺乏相应的知识和常识，大多数可能患眼疾的孩子长期处于未诊断状态，以致错过最佳的诊断期，影响一生。

在西班牙，华为联合当地医疗研究机构IIS Aragon及DIVE研究中心，开发了一种新的检测幼儿视觉的医疗工具，小孩子只需要观看华为Matebook E屏幕显示的眼球刺激信号，DIVE系统实时收集孩子眼球移动轨迹和反应，并将数据发送到华为P30。借助华为P30的HiAI及机器学习能力，进行本地分析，筛查眼疾，这就是“Track AI”。在数字技术的支撑下，经过培训的父母也能像熟练的医生一样，更快、更简单、更有效的检测儿童视觉障碍，这将给世界上1900万个视觉功能障碍儿童带来福音。

这只是“TECH4ALL”行动计划的一个缩影。目前华为TECH4ALL已经联合许多国际NGO组织，在更广阔的范围内着力解决健康、教育、发展和环境领域出现的问题。

在肯尼亚，华为携手联合国教科文组织（UN UNESCO），比利时非营利组织Close the Gap等，将集装箱卡车变身为移动数字课堂，为非洲偏远地区的乡村教师、农村女性与创业青年提供数字技能培训，平等获得数字教育资源，无数年轻人的命运就此改变。

在热带雨林，华为联合Rainforest Connection组织，将大量的华为旧手机改造为太阳能雨林监听设备，变成雨林生态的“耳朵”，通过AI时刻倾听且识别雨林中的盗伐卡车和电锯的声音，成为保护雨林的一线“声”机，帮助国际环保组织更高效地保护地球。据了解，明年涉及更多国家的6000平方公里热带雨林有望受益。

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数字包容峰会现场，吸引了来自UNESCO、WWF、WEF等国际组织的代表，来自RFCx、DIVE Medical等NGO组织的代表，以及来自政府和企业的代表、行业意见领袖，他们一起为“TECH4ALL”行动计划献计献策。

联合国教科文组织（UN UNESCO）东非负责人Ms. Ann Therese 提出，ICT和AI技术将加速实现联合国可持续发展目标（SDG），并宣布加盟华为“TECH4ALL”项目——移动数字课堂DigiTruck，为偏远地区的乡村教师、农村妇女等提供数字赋能。世界自然基金会WWF提出“科技守护生物多样性”的计划，把人工智能与濒危动物监测、研究和保护有机融合，进一步维护生物多样性，更好的保护自然生态环境。而来自雨林联接组织RFCx的代表，以及DIVE Medical的代表，表示将把保护雨林和通过AI进行儿童视力筛查的实践经验进行复制和推广，让更多的区域和个人从数字技术中获得帮助。