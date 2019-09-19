HUAWEI CONNECT 2019第二天：因为众所知周的原因，华为集中弹药炮轰计算领域

华为从理论、技术、产品和生态完全颠覆人们对于数据中心对于计算的理解。

昨天，华为副董事长胡厚崑分享了针对智能时代2万亿美元的计算产业蓝海，华为的战略和基于达芬奇架构的创新、全栈全场景AI解决方案的落地以及坚持有所为有所不为的商业策略，构建开放生态来布局战略分享，并发布了全球最快的AI训练集群Atlas 900。

因为众所知周的原因，此次全联接大会华为集中力量聚焦计算领域。华为从理论、技术、产品和生态完全颠覆人们对于数据中心对于计算的理解。发布了大量的计算产品，华为鲲鹏服务器主板和台式机主板，包括基于昇腾的最强AI训练卡，包括CPU和CPU、NPU和CPU等之间的高速互联技术，包括开源了服务器操作系统，包括软件方面进行了优化。

AI时代，计算架构到达临界点

在今天大会上，华为Cloud&AI产品与服务总裁侯金龙谈到， 2025年数据中心80%的负载构成是AI计算，未来数据中心将演变成计算中心。今天数据中心已存储为主，未来以计算为主。基于端与边边缘驱动计算架构创新。

华为提出今天需要打破能效墙、散热墙、优化墙、内存墙和高速IO墙这5堵墙来实习计算架构创新。未来需要算力充裕、高并发、高吞吐。低延时的高性能、多样性的端与边缘驱动的新计算架构以及绿色和触手可及的云服务。

华为为世界提供最强算力

华为基于鲲鹏和昇腾CPU双引擎打造基于华为云、智能计算、智能数据和存储的一云两翼+开放的生态战略。基于此华为发布一系列基于昇腾和鲲鹏的计算新产品和服务。

华为鲲鹏服务器主板和台式机主板全面开放。鲲鹏主板，100%释放整机算力。

清华同方基于华为鲲鹏服务器主板和台式机主板打造的服务器和台式机。

基于昇腾910的Atlas新产品发布，包括算力最强的AI训练卡Atlas300和算力最强的AI训练服务器Atlas800。

华为软硬协同、释放澎湃算力，开源了服务器操作系统。

在释放算力潜力方面，华为GaussDB是全球首款基于鲲鹏系统的企业级数据库。

华为GaussDB数据库单机版开源。

华为希望打造一个更完美、更丰富的软件生态。其中2019年12月31日开源openEuler服务器操作系统，2020年6月6日开源openGauss数据库，openGauss数据库可覆盖企业70%以上的数据库业务场景。