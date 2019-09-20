 HUAWEI CONNECT 2019第三天：多样性计算时代，华为让开发者简单

AI时代最重要的两个因素是什么，联接和计算。华为看到这个趋势，在华为在5G、6G技术全面领先的情况下，今年全力发力计算领域。

AI时代最重要的两个因素是什么，联接和计算。华为看到这个趋势，在华为在5G、6G技术全面领先的情况下，今年全力发力计算领域。HUAWEI CONNECT 2019第一天华为副董事长胡厚崑阐述了针对计算领域这个2万亿美元的大蓝海的华为战略。第二天华为推出了针对AI计算的各种软硬件产品。在第三天，华为聚焦开发者。异构多样性计算的挑战，华为基于鲲鹏和昇腾计算，打造让开发者更简单的鲲鹏开发套件，构建更开放的生态。

在多元化异构计算正成为技术趋势，AI、边缘计算、自动智能汽车、ARVR创新方兴未艾。多元化异构计算时代，开源的重要性突显重要，今天在现代系统总代码库中，开源代码占了80%—90%。在开源时代，开发者的重要性更加凸显，华为基于鲲鹏通用处理器和昇腾AI处理器“硬核双引擎”为开发者提供澎湃动力。

华为Cloud&AI产品与服务CTO张顺茂分享了为什么500万应用能够轻松迁移到鲲鹏平台上以及鲲鹏平台让开发者效率更高、服务更好。

目前的计算架构属于端云异构，而鲲鹏架构是端云同构，能够大大加速今天500万海量移动应用的云化。在移动端和云端采用鲲鹏和昇腾双计算核心，一方面能够支持多应用、多算法的异构多元计算，同时统一的达芬奇架构，通过端云同构的设计能够实现在移动端、云端的统一运行环境和指令集，在模型构建上可大可小，自由流动。这样既能简化通过一次开发，实现全场景部署。

在性能上，相对于x86架构，鲲鹏架构通过片内总线互联等技术创新实现性能提升45%。

已有的软件如何迁移到鲲鹏计算？

分为三种，安装ARM版本的JVM，无需修改，可直接运行，而C/C++等只需要源码修改、编译和调优。针对assembly 语音，需要重写和指令翻译。来迁移到鲲鹏计算。

在大会华为重磅发布鲲鹏开发套件，包括编译器、分析扫描工具、代码迁移工具和性能优化工具。鲲鹏五级加速技术实现程序性能提升50%。业界首创的代码分析与迁移工具，开发者对指令集差异无感。能够实现代码移植优化，节省人力成本50%。

迭代编译优化性能提升15%，同时编译更懂代码、更懂处理器。性能优化工具能够让性能分析优化调优效率提升5倍。

更重要的是OS操作系统开源开放，通过全面释放鲲鹏潜能来使能鲲鹏生态。MYSQL数据读写性能提升了35%。

在大会上华为EI服务产品部总经理贾永利在大会上分享，针对开发者，2019年，华为云全栈AI能力已经集结完成，华为云AI重装升级，从数据准备、模型训练、模型管理和模型推理等全流程的极简和自动化颠覆已有的AI开发模式。

今天华为宣布“沃土计划2.0”全面升级，未来五年投资15亿美元，发展500万家开发者。产品升级，基于鲲鹏、昇腾的产品升级；赋能升级，基于助力开发者360度的能力成长；联盟升级，产行业联盟，开源生态；社区升级，打造全在线、全贯通和全服务的社区；激励升级，加大学习基金、开发基金和市场基金。同时鲲鹏和昇腾系列教材，第一本昇腾AI处理器架构与编程已经出版。