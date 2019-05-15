分析师指出，“势不可挡”的中国NAND晶圆厂商YMTC将发布64层闪存颗粒，128层也将到来

中国NAND厂商扬子存储器技术公司（简称YMTC）将在今年年底之前大规模生产64层3D NAND闪存芯片，这意味着这一市场在2020年的价格竞争将变得更为激烈。

大家以为存储器供给过剩的趋势已经结束？不妨再考虑看看。

中国NAND厂商扬子存储器技术公司（简称YMTC）将在今年年底之前大规模生产64层3D NAND闪存芯片，这意味着这一市场在2020年的价格竞争将变得更为激烈。

以上意见来自研究机构TrendForce下辖的DRAMeXchange部门。该公司表示，YMTC方面已经将其64层Xtacking芯片样品提交给各潜在客户与控制器供应商，主要销售重点指向中国国内市场。YMTC方面正在其位于武汉的新工厂压缩32层芯片的生产，计划为接下来的64层产品提供产能空间。

据称，该公司计划在2020年每月生产6万片晶圆，这足以加剧当前NAND供应过剩问题的程度，并进一步导致价格下跌。该分析机构表示，预计这必然会“对NAND闪存市场的价格产生影响，并延长价格下跌的周期。”

YMTC的64层产品将与其竞争对手掌握的更为先进的NAND直接竞争。英特尔/美光、三星、SK海力士、东芝以及西部数据等供应商目前正在控制产量，同时计划推出92至96层芯片，从而降低每bit存储成本。

展望未来，TrendForce方面表示，YTMC公司还有意在2020年转向128层NAND以进一步降低产品成本并提升存储容量出货量，具体如以下图表所示：

该公司做出预计，YMTC公司将在2020年下半年由64层芯片升级至128层芯片，从而直接绕过96层阶段。这意味着届时所有NAND供应商都将处于平等的竞争地位。

TrendForce公司宣称：“ YMTC对未来市场的走势将产生不可避免且不可阻挡的影响。”