英特尔发布消息，144层闪存与第二代Optane开发计划揭开神秘面纱

英特尔公司旗下非易失性存储解决方案部门（NSG）日前向媒体简要介绍了其NAND与Optane项目的发展规划及现状。总结来看，英特尔SSD将全面升级至144层架构，第二代Optane驱动器也将使用第四代PCIe接口——更多消息，将于今年6月正式发布。

英特尔NSG负责人Rob Crooke表示，144层3D NAND QLC SSD Keystone Harbor将于今年晚些时候投放市场。此外，英特尔的整体SSD产品组合也将于2021年之内全面过渡至144层NAND。顺带一提，此次升级计划的代号为Arbordale Plus。

英特尔144层NAND与其他竞争对手方案的比较

Crooke宣称，目前英特尔QLC SSD的出货量已经超过1000万，并表示这一改变游戏规则的技术具有“巨大的驱动力”。他解释道，英特尔仍在继续开发PLC（即每单元5比特）SSD技术。

英特尔将在今年年内发售单端口型制的Alder Stream Optane SSD，并于2021年推出双端口型制。Alder Stream将采用第二代3D XPoint介质，层数将于初代的2层增加至4层。此外，新款产品还将配备全新控制器ASIC（新控制器采用新固件以及前文提到的PCIe 4连接）。

第一代2层3D XPoint示意图

Alder Stream的容量规格仍在计划当中。目前的DC P4800X双端口驱动器分别提供375 GB、750 GB与1.5 TB三种容量选择。如果简单用加倍方式计算（因为层数加倍），则新款驱动器的最大容量有望达到3 TB。

Crooke表示，英特尔将在其位于新墨西哥州奥兰乔的工厂开发Optane品牌所使用的3D XPoint技术，目前旗下也拥有多家具备3D XPoint芯片制造能力的工厂，但下一步开发方向仍在研讨阶段。此外，英特尔还与美光保持着芯片供应协议。

3D XPoint介质也被引入H10驱动器当中，该介质能够与QLC NAND、Optane SSD以及Optane持久性内存配合使用。英特尔方面指出，Optane产品家族的发展势头相当迅猛。进行概念验证测试的客户当中，有超过85%决定进一步将Optane引入实际生产体系。英特尔公司Optane DC持久性存储器产品高级总监Kristie Mann表示，目前全球财富五百强企业中已经有超过200家成为Optane的客户。

她还确认称，代号为Barlow Pass的第二代3D XPoint DIMM将于今年晚些时候推出，而现款Optane也计划于今年6月更新。当前第一代DIMM容量为128 GB、256 GB以及512 GB。也许在今年6月的更新中，我们会看到1 TB DIMM产品以及Alder Strea产品的身影。

英特尔公司还坦言，目前没有推出外接便携式Optane存储产品的打算。