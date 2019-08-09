2019年96层NAND技术发力，西部数据推出两款数据中心NVMe SSD 

今年可以说是96层NAND技术爆发的一年，三星、美光等在今年年初开始为全新SSD更换96层3D NAND存储介质以来，

今年可以说是96层NAND技术爆发的一年，三星、美光等在今年年初开始为全新SSD更换96层3D NAND存储介质以来，各个存储颗粒厂商都发力96层NAND技术，今天西部数据也宣布推出两款96层3D NAND NVMe SSD系列产品，Ultrastar DC SN640和Ultrastar DC SN340。

大家知道，层数越多，密度越大，单位空间存放的数据越多，因此这两款产品分别适用于混合场景工作负载和读密集型应用。

同时NVMe技术作为新的存储标准，直接对标实时分析能力、M2M和物联网等新兴技术，新款Ultrastar硬盘可以满足当今数据中心的不断发展以及精细化的工作负载需求，同时为未来的海量数据时代构建强大且灵活的基础。对于用户来讲数据实现了在企业环境下从终端到核心再到云端的进一步提升。

<西部数据Ultrastar DC SN640和Ultrastar DC SN340>

具体来讲西部数据新型NVMe SSD产品为带来了创新，西部数据Ultrastar DC SN640系列产品针对混合型工作负载应用进行了性能优化与提升，适用于SQLServer、MySQL、虚拟桌面以及其他采用超融合基础架构的业务关键型工作负载。在融合环境包括VMware vSAN和 Microsoft AzureStack HCI解决方案中，它的顺序写入性能是上一代产品的2倍。

VMware公司VMware HCI产品部副总裁Lee Caswell表示：“我们很高兴与西部数据公司合作，为混合云工作负载提供有吸引力的超融合基础架构（HCI）解决方案。HCI解决方案充分利用新款Ultrastar DC SN640 NVMe闪存产品、VMware™ 云基础和VMware vSAN，为希望实现基础架构现代化的用户带来了极具吸引力的TCO和生产力的提升。”

Ultrastar DC SN340 NVMe SSD系列适用于读密集型应用，SN340 Gen3 x4 PCIe SSD针对高效率和低热量特性进行了优化，能在释放全部性能时确保功率约在6.5W。适用于读取密集型工作负载，例如热存储以及其他需要写入大型数据的应用。这包括内容交付网络（CDN）和视频缓存，此类应用中的数据显著得益于Gen3 x4的高带宽和NVMe的低读取延迟的优势，以大型顺序块写入。

西部数据公司产品市场部副总裁Eyal Bek表示：“用户正在迅速转向各种专用的NVMe存储解决方案，以提高存储性能、效率、密度和TCO，所以现在已不再是一站式解决方案可以通适的时代。西部数据深刻地了解工作负载需求和趋势在不断发展，Ultrastar NVMe SSD在基于此认知基础上，达到了西部数据长久夯实与可靠的96L NAND节点水平。让我们引以为傲的是经过优化后的Ultrastar DC SN640和DC SN340 SSD可以支持特定的工作负载和数据量需求，同时也为未来的泽字节规模奠定了基础。”