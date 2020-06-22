英特尔存储业务高速增长：傲腾技术发挥关键作用

如今，内存和存储已成为与英特尔处理器业务同等重要的产品线，最新数据显示，2020年Q1英特尔的存储业务销售额同比增长46%。

当今世界正在以惊人的速度产生数据，从这些数据中获取价值的能力将是决定成败的关键。基于此，英特尔公司的战略转向“以数据为中心”，构建了以数据为中心的“三驾马车”，进行了从云到网络到边缘的全面布局，从传输、存储和处理三个维度真正驱动以数据为中心的未来。

在赋能用户存储更多数据方面，英特尔提出了“数据存储金字塔”（亦称内存和存储层级）的战略模式，并通过傲腾技术 + 3D NAND存储技术组合拳的形式，实现了内存和存储业务的高速增长。如今，内存和存储已成为与英特尔处理器业务同等重要的产品线，最新数据显示，2020年Q1英特尔的存储业务销售额同比增长46%。

2020年6月，英特尔公司非易失性存储解决方案事业部副总裁，兼数据中心傲腾存储事业部总经理David Tuhy在英特尔内存和存储业务发展的最新进展线上活动中表示，2020年Q1的市场成绩之所以如此突出，傲腾存储技术起到了关键的作用。“相对内存来讲，DRAM并没有按照摩尔定律的成本/性能进行演进。相对存储来说，我们看到即便是最先进的产品——NAND SSD也开始放慢其性能增长的速度，所以基于3D Xpoint介质的傲腾技术成为内存和存储层级内新的增长引擎，一举打破了内存和存储瓶颈，使数据更靠近计算，并弥补了DRAM以及NAND SSD在容量和性能上的不足。” David Tuhy表示。

傲腾和3D NAND满足了对内存和存储层级结构中的新存储层的需求

在整个计算系统中，数据的存储金字塔一直存在瓶颈。介于内存和NAND之间的延迟、性能和容量等差距过于悬殊，让数据的价值不能有效发挥。特别是随着AI、5G、边缘计算的发展和落地，大量数据需要实时分析才能发挥数据的价值，这些需求凸显了目前在内存存储层级结构中存在的一大空白——其中，DRAM容量不够大，固态盘速度又不够快。所以英特尔提出的“数据存储金字塔”概念，并推出傲腾战略来弥补这一空白。籍此，介于DRAM和3D NAND之间的新技术——英特尔傲腾持久内存将大有作为。

目前，英特尔正在努力让傲腾持久内存在几乎所有的数据库里得到使用，并根据不同的应用和不同的数据库形式，进行大量的开发和优化。

据英特尔公司数据中心事业部产品管理高级总监Kristie Mann表示，“傲腾持久内存自发布以来，发展势头十分强劲，目前已有85%以上的概念验证转化成实际的应用部署，产生了超过200次的概念验证，同时也在诸多世界500强企业、云服务提供商以及OEM厂商和新兴服务提供商等中得到部署。”

比如说Oracle的数据库Exadata X8M应用英特尔傲腾数据中心级持久内存，在于Exadata采用复杂的远程直接内存访问（RDMA）技术，使数据库能够直接访问部署在智能共享存储服务器中的持久内存，从而绕过整个操作系统、网络和IO软件堆栈。与之前的Exadata版本相比，这可将Exadata X8M中的IO延迟减少十倍。

百度用于支持其基于云的信息流服务中的数据存储和信息检索的“Feed-Cube”的高级内存数据库，通过部署英特尔傲腾数据中心级持久内存和第二代英特尔® 至强®可扩展处理器，百度能够确保Feed-Cube的高并发性、大容量和高性能，同时降低总体拥有成本（TCO）。

百度推荐技术架构部主任架构师汪瑫表示：“通过在Feed-Cube数据库中采用英特尔傲腾数据中心级持久内存，百度能够节省成本效率，扩展内存容量，并始终能够帮助我们的信息流服务发展。”

同时在沟通会上英特尔发言人也透露代号为“Barlow Pass”的第二代英特尔傲腾数据中心级持久内存，代号为“Alderstream”的基于PCIe 4.0的第二代英特尔傲腾固态盘和用于数据中心级固态盘的144层QLC（四级单元）NAND产品也将也将于2020年下半年陆续推出。