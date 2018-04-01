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结交同行价值共赢
本期日程
- 14:30-14:45
- 目前市场面临的的挑战与机遇
- 14:45-14:49
- 华云与VMware双方立足点？
- 14:49-14:53
- 携手VCPP，其主要优势？
- 14:53-15:00
- 华云扮演怎样的角色
- 15:00-15:10
- 展望未来 2018年规划
嘉宾介绍
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王冰峰
VMware公司大中华区渠道及业务拓展总经理
王冰峰现任 VMware大中华区渠道及业务拓展总经理同时还负责政府、金融和制造业等重点行业客户...
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吴小华
华云数据集团 战略发展副总裁
吴小华先生毕业于上海交通大学，拥有EMBA硕士学位。在IT和云计算行业服务超过24年，先后服务于思科...
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独角兽华云数据集团专注于为客户提供 "自主、安全、可控"的云计算服务，以帮助用户采用云计算提升IT能力，实现业务变革。华云数据主要面向企业级用户提供定制化私有云解决方案，同时还可以提供混合云、大数据服务、超融合产品、公有云、IDC转云等"全云"服务。自2010年成立以来，不断深入了解企业用户需求和行业特性，是一家追求卓越的云计算服务提供商，被用户认可为中国私有云领导者、混合云专家。
VMware是全球云基础架构和移动商务解决方案厂商，提供基于VMware的解决方案，企业通过数据中心改造和公有云整合业务，借助企业安全转型维系客户信任 ，实现任意云端和设备上运行、管理、连接及保护任意应用。全球不同规模的客户依靠VMware来降低成本和运营费用、确保业务持续性、加强安全性并走向绿色。VMware使企业可以采用能够解决其独有业务难题的云计算模式。
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