VMware是全球云基础架构和移动商务解决方案厂商，提供基于VMware的解决方案，企业通过数据中心改造和公有云整合业务，借助企业安全转型维系客户信任 ，实现任意云端和设备上运行、管理、连接及保护任意应用。全球不同规模的客户依靠VMware来降低成本和运营费用、确保业务持续性、加强安全性并走向绿色。VMware使企业可以采用能够解决其独有业务难题的云计算模式。