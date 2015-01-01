三星30TB SSD怪兽问世 采用3D NAND技术

三星终于将其31TB SSD投入了生产，追赶上东芝同样得天独厚的SAS闪存封装。

三星终于将其31TB SSD投入了生产，追赶上东芝同样得天独厚的SAS闪存封装。

30.72TB的PM1643有效地取代了目前的PM1633a及其15.36TB的容量限制，被定位为一款企业SSD产品，三星告诉我们这款SSD可以存储5700部高清电影。

关于这款SSD的消息最早是在去年8月出现的，当时预计是在2017年发布。这款SSD的容量是最大磁盘驱动器容量的2倍以上，24个SSD可插入到2U、24插槽的机箱中，实现737.3 TB、0.74PB的设备——令人印象深刻，并且需要某种保护功能来限制所谓的爆炸半径，如果其中一个驱动器发生故障的话。

PM1643采用512Gbit、64层TLC（3位/单元）V-NAND（三星的3D NAND技术）芯片。这些芯片堆叠成16层，生产为1TB封装，其中32个封装在SSD内部，形成30.72TB容量。

该控制器集成了9个之前的控制器，具有40GB的DRAM，由10 x 4GB DRAM封装组成，同时采用Through-Silicon Via（TSV）技术，用于互连8Gb DDR4内存芯片。

这造就了一款能够实现400,000/50,000随机读/写IOPS的SSD——主要倾向于读性能——通过12Gb SAS接口实现2.1/1.7GB/s的连续读/写带宽。

三星PM1643 31TB SSD

三星告诉我们，PM1643的性能几乎是PM1633a的2倍，随机读性能和连续读性能是其850 EVO消费级SSD的4倍和3倍。

所以它相当于2015年那个时候的850 EVO驱动器。

东芝在去年8月推出了31TB的PM5 SSD，因此三星生产的PM1643现在与东芝相当。但是，东芝在性能方面领先，连续读写带宽为3.35/2.72GB /s，随机读IOPS性能高达400,000。

竞争对手英特尔、美光、希捷WDC和SK Hynix在30TB SAS SSD容量级别上没有任何优势，希捷通过其Nytro 3000最高可达15.36TB。

PM1643支持每天全盘写入，提供五年质保，并有200万小时的平均无故障时间（MTBF）——没有什么特别的，当然与三星近期的860 EVO相比，耐用性有所提高，支持每天2次全盘写入。

三星主打自己的控制器软件，称PM1643“支持元数据保护，突发电源故障后的数据保留和恢复，以及纠错码（ECC）算法”，但三星没有提到可能被认为是有用的加密功能。

有可能是存在某种控制器空间的限制，使得无法安装加密芯片。

如果三星不得不通过其堆叠的40GB DRAM来实现智能的空间精简的话，那么PM1643内部的物理空间已经满载，进一步的容量改进将要通过4级（4位/单元或QLC）技术或者96层3D NAND来实现。

我们可以想象使用QLC闪存的40TB驱动器，而不是使用TLC的PMC1643，以及高达60TB的驱动器，可能与96层3D NAND相差甚远。虽然它可能看起来只是猜测和大体数字，但这个三星演示幻灯片支持了这个观点。

Sammy表示，将会推出更小一些的容量：800GB、960GB、1.92TB、3.84TB、7.68TB和15.36TB。我们没有找到的PM1643规格表，没有可用性信息，也没有OEM驱动器的价格信息。