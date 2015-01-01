三合一：DellEMC VxBlock系列变身可组合式基础设施

DellEMC已经将它有3款产品的VxBlock系列集成为一款、更具扩展性的可组合基础设施——VxBlock 1000中。

DellEMC已经将它有3款产品的VxBlock系列集成为一款、更具扩展性的可组合基础设施——VxBlock 1000中。

VxBlocks是机架级系统，可将独立的服务器、存储和网络集中到单一的融合基础设施（CI）系统中，并可作为单一产品进行订购，可随时开机交付和安装。

VxBlock 1000相比现有的VxBlock更加融合，但并不是超融合产品——如基于DellEMC服务器节点和ScaleIO软件的VxRack。我们可以将VxBlock 1000视为可组合的基础设施产品，尽管DellEMC并未在此使用该术语。

目前的VxBlock系列有三款产品：

- 350，用于混合的通用工作负载

- 540，用于虚拟桌面基础架构（VDI）、拷贝数据管理和虚拟服务器基础架构

- 740，用于大规模混合工作负载整合和任务关键型应用

VxBlock 1000涵盖了所有三个工作负载领域，并包含两种类型的服务器、四种存储阵列、扩展的数据保护选项和可组合性，以实现这一点。

DellEMC VxBlock 1000采用不同的存储阵列

VxBlock所覆盖的范围看起来是这样的

服务器支持方面，已经从思科的UCS B系列刀片服务器扩展到增加了思科C系列机架式服务器：C220 M4（SFF和LFF）、C240 M4（SFF和LFF）、C220 M5和C240 M5。对思科增强的支持，强调了Dell对VxBlocks中使用思科UCS服务器的承诺。

与目前的VxBlocks一样，VxBlock 1000也使用了Cisco Nexus LAN网络和MDS SAN网络产品。

VxBlock 1000可以使用四种不同类型的存储阵列，Unity、VMAX和XtremIO阵列均为全闪存，而Isilon阵列为全闪存或SSD/HDD混合阵列。

VxBlock 1000最多可以支持10个阵列，但是没有硬性和高速的上限，并且我们理解Dell EMC已经对20个阵列进行了内部测试。

现在没有特定的子配置，例如VxBlock XtremIO/C系列。相反，客户工作负载需求用于构建专用于该配置文件的VxBlock 1000。XtremIO存储可用于面向非结构化数据的Isilon阵列上运行的SAP工作负载。

增加Isilon阵列，扩展了VxBlock的工作负载范围，并可能阻碍DellEMC装机群内相互竞争的文件存储阵列。

DellEMC表示，总体而言VxBlock 1000可以减少组件产品在数据中心占用的空间，以及降低管理成本。

可组合性

你可以把VxBlock 1000视为具有池化的服务器、存储和数据保护资源。这些资源也可以划分出来，作为逻辑上的VxBlock分配给各个应用。应用完成后，资源将返回到池中。

很容易看到VDI工作负载如何在此方案中获得特定资源。例如，VxBlock 1000可以具有逻辑上的VxBlock 740设置。

有API可用于对此进行编程控制，而思科的Vscale技术有助于实现此资源池化。

DellEMC存储部门总裁Jef Boudreau表示：“借助Vscale Architecture，思科计算、DellEMC存储和数据保护的共享资源池，通过Vscale Fabric连接，Vscale Fabric是一种软件定义的思科主干网络。这些“逻辑”融合系统被作为单一的VxBlock系统进行管理、支持和维护，并且具有同样的低运营成本、高可用性和灵活性。”

管理

AMP-VX（Advanced Management Pod）是一个集中管理系统，可支持多达8个独立的VxBlock系统。它使用4到64个DellEMC PowerEdge R640 Gen-14机架式服务器，而不是思科UCS服务器，配有高达3TB的DRAM，960GB高速缓存SSD和4个3.84GB固态硬盘。网络功能方面包括1 x 20核心，2.4Ghz，网络方面有1 x 4端口10 GbitE Base-T（X550）和2 x 2端口10/25 GbitE SFP + NIC。这远远不是您以前使用的1GbitE管理界面。

此外配置了Avamar Virtual Edition软件的Data Domain集成设备，用于管理基础架构保护。现有VxBlocks中使用的Vision Intelligent Operations，可提供管理智能性和可视化。

该软件组合包括Vision、Unisphere、InsightIQ（Isilon）、Secure Remote Services（ESRS），用于LAN和SAN的Cisco Data Center Network Manager (DCNM)，以及Microsoft Windows Server。

在这方面，VxBlock 1000类似于HPE的Synergy可组合设计，都是一种独立的管理服务器系统。

VxBlock 1000的进化

现有VxBlock（例如VxBlock 340）用户可以将软件升级到包含Vscale的Vx1000配置。这里没有替换性升级。

VxBlock 1000不会替代现有的VxBlocks。然而，随着时间的推移，设想它们将被VxBlock 1000覆盖，并且很可能装机群会升级到到基础将升级到VxBlock 1000。

此外还计划在今年晚些时候支持NVMe驱动器和光纤存储、UCS第四代服务器、VMware验证设计（VVD）和XtremIO X2等下一代技术。

评论

据我们了解，DellEMC承诺在VxBlocks中永久使用思科UCS服务器。UCS生态系统对DellEMC来说非常重要，它无意用自己的PowerEdge品牌取代UCS服务器；AMP-VX则是一个特殊情况。

我们认为VxBlock 1000是DellEMC很重视的产品，可支持多达800个C系列机架式服务器；就像是一台英特尔大型机。

DellEMC VxBlock 1000营销幻灯片

随着时间的推移，看看DellEMC是否会从支持四种不同的物理存储阵列，演变为支持相同用例的较少数量的硬件平台。

实现可组合式的VxBlock，是DellEMC对HPE Synergy系统做出的回应，并且在可组合性方面与Kaminario的K2阵列及其云架构软件产品相媲美。

我们相信这款产品在可组合性方面的粒度、深度和范围，将为市场营销和销售演示提供大量材料，例如“我的可组合性比你的更好”和“真正的可组合性意味着[随意定义]”。

尽管如此，VxBlock 1000看起来已经在现有VxBlock和DellEMC融合基础设施客户的竞争中取得了巨大的进步。

VxBlock 1000现在可通过DellEMC及其渠道合作伙伴在全球范围内提供。

注释：

*多达800个C系列机架式服务器或400个刀片式服务器。