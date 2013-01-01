戴尔易安信发布低端Data Domain解决方案

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来源：The Register 2018年2月6日
关键字： 戴尔易安信 Data Domain DellEMC
专为中小型企业设计的重复数据删除型磁盘备份设备。
戴尔易安信公司刚刚公布了一款全新Data Domain设备——这台小巧的入门级产品被定名为DD3300。
这是一款2U机架式机箱，其中配有3 TB或4 TB SAS磁盘驱动器，可提供高达32 TB的可用存储容量。且据称在启用Data Domain Boost之后，其每小时数据传输量高达7 TB，而重复数据删除功能亦可带来高达1.6 PB的逻辑存储容量。
如果配合后端云层，则其可用容量将进一步提升至96 TB，逻辑容量则暴增至4.8 PB。
以下为Data Domain系列的代表性产品：
下表则整理出具体参数以方便您进行比较：
DD3300主要面向中小型企业与大企业的远程/分支办公环境。其中的云层后端可由DELLEMC的Elastic Cloud Storage（简称ECS）、Virtustream Storage Cloud、AWS、Azure、IBM Cloud Object Storage以及Ceph Object Storage等充当。
该系统支持Data Domain Cloud Disaster Recovery与Data Domain Replicator。戴尔公司指出，其平均数据压缩比率可达十分之一到五十五分之一。
根据我们得到的简单产品更新说明，这款新设备的4 TB可用容量版本在美国起售价格为8828美元。
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