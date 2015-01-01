新品牌戴尔易安信落地中国，其产品组合做“加法”还是“减法”？

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在2018年2月5日，戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士借着戴尔易安信存储发布会，宣布，“在大中华区，从今天开始，戴尔易安信品牌正式开始启用。” 戴尔科技集团旗下的其他品牌，包括DELL、戴尔易安信、Vmware、Pivotal、Secureworks、Virtustream 、RSA7个独立的公司与独立的品牌。
虽然全球来看戴尔和EMC早在2016年就正式合并，但是在中国市场的本土化政策，到了2018年2月，戴尔企业级部门与EMC部门的团队，正式一起合并工作。新品牌中文名称戴尔易安信（DELLEMC）。
同时在戴尔易安信存储发布会，目前能看到的新品牌领导团队有
戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士，
戴尔易安信全球副总裁、大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平，
戴尔易安信全球副总裁、中国研发集团总经理刘伟，
戴尔易安信大中华区数据中心销售总经理刘志洪，
戴尔易安信大中华区售前系统工程部总经理杨捷，
戴尔易安信大中华区存储业务总监李海平，
戴尔易安信大中华区存储及数据保护市场部高级产品经理李君鹏
戴尔易安信大中华区存储产品市场总监范圣俭，
戴尔易安信大中华区服务器产品市场总监周俊杰。
其中公布的资料显示，
曹志平负责戴尔易安信在大中华区的企业级IT解决方案、云计算、数据中心业务和相关服务业务的市场营销、产品管理、销售、业务运营、咨询以及外包服务等。
刘伟全面负责戴尔易安信中国研发集团战略制定和研发管理。管理2000余名员工。
杨捷女士团队利用戴尔易安信现代化数据中心、超融合系统架构等业界领先技术与方案，通过专业的云计算咨询服务能力，带动行业用户IT转型，实现业务的数字化转型。
刘志洪全面负责戴尔易安信在大中华区的数据中心解决方案、存储系统以及相关业务的市场营销、销售、业务运营等。
在产品组合方面，作为戴尔科技集团关键业务群之一，DellEMC整合之后，拥有更全面的产品组合，更完整的端到端解决方案，更紧密的客户关系，更广泛的本土合作和渠道覆盖，更优秀的销售、服务和研发团队。
DellEMC这个部门融合了包括服务器和网络、存储及超融合和云、大数据和数据保护的产品线和销售服务团队。
戴尔易安信提供业界最强大、最广泛的存储组合。首先，中端、低端、高端我们是业界最全面的。包括全闪存、超融合架构，非结构性数据，数据保护、软件定义，IT咨询服务。全闪存和软件定义是覆盖了中端、高端和非结构化的数据。在通过服务器的优势，通过VMware虚拟化的能力，能够推出业界最好的超融合的产品。也能够提供满足各种需要的、数据保护的整体解决方案，还能提供面向存储的咨询服务。
整个产品线，包括高端存储VMAX、中端存储UNITY/SC/PS系列、入门级存储MD、非机构化数据存储ISLON/ECS、全闪存XTREMIO/VMAX-AFA/SC-AFA/UNITY-AFA/ISILON F800、融合/超融合Vx系列/XC系列、软件定义SCALEIO NX、数据保护DATA DOMAIN/AVAMAR/RECOVERPOINT/DPS等系列产品。
John Roese的回答是：戴尔科技集团成立仅有一年多的时间，我们做出一个战略选择就是永远不造成任何一个客户的困扰，这就是为什么我们拥有最广泛的产品组合，有的时候在同一细分市场会存在多个产品，但是这些产品是针对服务于不同客户，未来随着产品不断演进，我们也会在下一代产品开发中进行更多的融合，但前提是我们不能够带给客户任何的不便。今天可能是我们拥有最广泛的产品的时刻，未来我们进行融合，开发下一代产品，但我们也不能预料在未来是否需要开发新的存储架构。
多年以来我们一直采取产品组合的战略，有些友商试图用一种架构去服务全部的市场，但是往往是失败的。我们的理解是存储是高度多样性并具有多种用例的市场，我们希望在每一个主要细分市场做到最好。当前我们在单一细分市场会存在着超过一个产品，在这个过渡期中我们不会忘记客户是最重要的，不能造成客户的不便，所以我们产品融合的过程会需要一点时间，但我们感到自豪，只要客户满意，最终就是好的结果。
同样的针对中国市场，戴尔与合作伙伴推出重要的未来就绪企业云联盟，未来就绪企业云联盟目前包括戴尔、东软、FIT2CLOUD、云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云、灵雀云和ZStack。那么戴尔易安信新品牌下，对于云联盟有什么影响？
针对至顶网这个问题，曹志平谈到：“未来就绪企业云联盟”，是因应中国客户针对混合云的需求，推广的本土生态系统，通过与合作伙伴联盟的方式，提供客户混合云相关解决方案。我们会充分审视所有的产品和方案选择，更完善我们在中国的混合云和多云的策略。戴尔易安信的产品路线图中，有VxRack三种混合云的架构、ECS弹性云存储、以及数据保护的解决方案，这些在混合云的解决方案中都能起到相应作用。我们目前正研究不同产品如何发挥在混合云的优势，也会再向媒体朋友介绍中国市场混合云与多云策略的最新进展。
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