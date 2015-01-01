新品牌戴尔易安信落地中国，其产品组合做“加法”还是“减法”？

在2018年2月5日，戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士借着戴尔易安信存储发布会，宣布，“在大中华区，从今天开始，戴尔易安信品牌正式开始启用

在2018年2月5日，戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士借着戴尔易安信存储发布会，宣布，“在大中华区，从今天开始，戴尔易安信品牌正式开始启用。” 戴尔科技集团旗下的其他品牌，包括DELL、戴尔易安信、Vmware、Pivotal、Secureworks、Virtustream 、RSA7个独立的公司与独立的品牌。

虽然全球来看戴尔和EMC早在2016年就正式合并，但是在中国市场的本土化政策，到了2018年2月，戴尔企业级部门与EMC部门的团队，正式一起合并工作。新品牌中文名称戴尔易安信（DELLEMC）。

同时在戴尔易安信存储发布会，目前能看到的新品牌领导团队有

戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士，

戴尔易安信全球副总裁、大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平，

戴尔易安信全球副总裁、中国研发集团总经理刘伟，

戴尔易安信大中华区数据中心销售总经理刘志洪，

戴尔易安信大中华区售前系统工程部总经理杨捷，

戴尔易安信大中华区存储业务总监李海平，

戴尔易安信大中华区存储及数据保护市场部高级产品经理李君鹏

戴尔易安信大中华区存储产品市场总监范圣俭，

戴尔易安信大中华区服务器产品市场总监周俊杰。

其中公布的资料显示，

曹志平负责戴尔易安信在大中华区的企业级IT解决方案、云计算、数据中心业务和相关服务业务的市场营销、产品管理、销售、业务运营、咨询以及外包服务等。

刘伟全面负责戴尔易安信中国研发集团战略制定和研发管理。管理2000余名员工。

杨捷女士团队利用戴尔易安信现代化数据中心、超融合系统架构等业界领先技术与方案，通过专业的云计算咨询服务能力，带动行业用户IT转型，实现业务的数字化转型。

刘志洪全面负责戴尔易安信在大中华区的数据中心解决方案、存储系统以及相关业务的市场营销、销售、业务运营等。

在产品组合方面，作为戴尔科技集团关键业务群之一，DellEMC整合之后，拥有更全面的产品组合，更完整的端到端解决方案，更紧密的客户关系，更广泛的本土合作和渠道覆盖，更优秀的销售、服务和研发团队。

DellEMC这个部门融合了包括服务器和网络、存储及超融合和云、大数据和数据保护的产品线和销售服务团队。

戴尔易安信提供业界最强大、最广泛的存储组合。首先，中端、低端、高端我们是业界最全面的。包括全闪存、超融合架构，非结构性数据，数据保护、软件定义，IT咨询服务。全闪存和软件定义是覆盖了中端、高端和非结构化的数据。在通过服务器的优势，通过VMware虚拟化的能力，能够推出业界最好的超融合的产品。也能够提供满足各种需要的、数据保护的整体解决方案，还能提供面向存储的咨询服务。

整个产品线，包括高端存储VMAX、中端存储UNITY/SC/PS系列、入门级存储MD、非机构化数据存储ISLON/ECS、全闪存XTREMIO/VMAX-AFA/SC-AFA/UNITY-AFA/ISILON F800、融合/超融合Vx系列/XC系列、软件定义SCALEIO NX、数据保护DATA DOMAIN/AVAMAR/RECOVERPOINT/DPS等系列产品。

当然完整的产品线是戴尔易安信的优势，但是是不是新品牌的产品线只做“加法”，把之前戴尔和EMC的产品线所有产品简单包装？还是会做“减法”？把一些重合的产品线进行融合？至顶网记者把这个问题抛给了戴尔易安信跨产品运营总裁兼首席技术官John Roese。

John Roese的回答是：戴尔科技集团成立仅有一年多的时间，我们做出一个战略选择就是永远不造成任何一个客户的困扰，这就是为什么我们拥有最广泛的产品组合，有的时候在同一细分市场会存在多个产品，但是这些产品是针对服务于不同客户，未来随着产品不断演进，我们也会在下一代产品开发中进行更多的融合，但前提是我们不能够带给客户任何的不便。今天可能是我们拥有最广泛的产品的时刻，未来我们进行融合，开发下一代产品，但我们也不能预料在未来是否需要开发新的存储架构。

多年以来我们一直采取产品组合的战略，有些友商试图用一种架构去服务全部的市场，但是往往是失败的。我们的理解是存储是高度多样性并具有多种用例的市场，我们希望在每一个主要细分市场做到最好。当前我们在单一细分市场会存在着超过一个产品，在这个过渡期中我们不会忘记客户是最重要的，不能造成客户的不便，所以我们产品融合的过程会需要一点时间，但我们感到自豪，只要客户满意，最终就是好的结果。

同样的针对中国市场，戴尔与合作伙伴推出重要的未来就绪企业云联盟，未来就绪企业云联盟目前包括戴尔、东软、FIT2CLOUD、云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云、灵雀云和ZStack。那么戴尔易安信新品牌下，对于云联盟有什么影响？

针对至顶网这个问题，曹志平谈到：“未来就绪企业云联盟”，是因应中国客户针对混合云的需求，推广的本土生态系统，通过与合作伙伴联盟的方式，提供客户混合云相关解决方案。我们会充分审视所有的产品和方案选择，更完善我们在中国的混合云和多云的策略。戴尔易安信的产品路线图中，有VxRack三种混合云的架构、ECS弹性云存储、以及数据保护的解决方案，这些在混合云的解决方案中都能起到相应作用。我们目前正研究不同产品如何发挥在混合云的优势，也会再向媒体朋友介绍中国市场混合云与多云策略的最新进展。