HPE公司与Cloudian签订EMEA市场对象存储产品转售协议 

由于不满足于仅拥有Scality这一家对象存储合作伙伴，HPE已经决定向第二位好伙伴Cloudian公司伸出橄榄枝。

由于不满足于仅拥有Scality这一家对象存储合作伙伴，HPE已经决定向第二位好伙伴Cloudian公司伸出橄榄枝。

HPE方面已经与Cloudian公司签订了一项经销商协议，将通过自身Pointnext服务业务在EMEA（即欧洲、非洲与中东）市场上经销Cloudian HyperStore软件。这款Cloudian软件将运行在HPE的ProLiant与Apollo服务器产品线之上。

这套方案的推荐使用案例包括数据保护、媒体与娱乐数据归档、医疗影像、数字监控、存储即服务以及人工智能/机器学习类应用。

HPE公司全球服务组合经理Lorenzo de Amici对这笔交易的态度并不明确：“我们EMEA市场的客户急于找到高效且具备经济效益的解决方案，用于整合、保护并管理其业务数据。”

明白了，但HPE已经与Scality方面建立起合作关系，这是不是说其无法提供“高效且具备经济效益的解决方案，用于整合、保护并管理其业务数据”？是吗？不是吗？

他同时补充称：“我们与Cloudian的合作关系使得HPE客户得以迎来新的可扩展企业存储解决方案选项，从而继续利用其在网络与服务器技术方面已经投入的资源。”

我们向Cloudian与HPE双方询问了HPE为何需要在EMEA市场上寻求第二家对象存储供应商伙伴。

HPE公司的一位发言人回应称：“HPE公司继续与Scality开展积极合作，旨在为世界各地的客户提供领先的对象存储解决方案。这一合作关系得到了Hewlett Packard Pathfinder股权投资的支持，Scalable Object Storage with Scality RING产品方案正在进行联合工程研发，而未来的产品发布工作也在有序进行。”

“今天公布的EMEA市场Cloudian合作关系则专注于一部分特定需求，旨在为客户提供更多方案选项。”

根据我们的理解，这可能也是为了拉拢现有Cloudian客户。

Cloudian公司不愿对此发表评论。

一位知情人士表示，他们认为Cloudian与Scality在大规模通信信息传播方面拥有类似的发展起点。但Scality将其技术成果发展成RING，而Cloudian则从2011年开始专注于原生S3型对象存储方案的研究。

在这位消息人士看来，Cloudian的产品可能比Scality的RING更易于操作且前期投入更低，且可能具备业界最出色的S3兼容性表现。在另一方面，Scality公司也已经开始在核心RING产品之外利用其协议网关添加S3 Server与Zenko等产品。

Scality怎么看？

Scality对于此次HPE分销举措的看法则有所不同。

曾任Cloudian公司市场营销负责人的首席营销官Paul Turner指出，“像HPE这样的大型企业，其旗下的专业服务部门有时会将产品作为其它规模更大的整体性项目中的一部分进行分销。这些并不属于长期产品经销行为，也不应被这样理解。任何认为HPE将对Cloudian产品进行整体转售的说法都是错误的。”

为了证明自己的结论，他还援引了其它一些例证。

Scality公司战略联盟副总裁Michelle Rockler表示：“HPE并不会对Cloudian的产品进行长期转售。自2014年开始，Scality公司就已经与HPE结成全球OEM合作关系，并成为HPE的独家对象存储供应商。”

“HPE的Scalable Object Storage with Scality RING是一款PB级别的向外扩展对象与文件存储产品，且在HPE的存储产品组合中扮演着核心角色。这种合作关系一直在不断壮大。最近，我们公布的深度集成设备在全球范围内拥有由HPE提供的1级与2级支持。没有任何一家其它供应商像Scality这样拥有如此丰富的HPE合作经验。”

HPE存储与大数据事业部产品管理高级主管Patrick Osborne指出，“HPE继续与Scality积极合作，旨在为世界各地的客户提供领先的对象存储解决方案。这一合作关系得到了Hewlett Packard Pathfinder股权投资的支持，Scalable Object Storage with Scality RING产品方案正在进行联合工程研发，而未来的产品发布工作也在有序进行。正如今年11月发布的公告所提到，我们将继续推进与Scality公司的联合开发与合作关系。”

评论意见

Scality公司已经于去年4月同戴尔方面签订了一项转售协议，这可能对其同HPE间的合作关系产生了影响。