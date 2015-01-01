Insight 2017：NetApp扩大与微软Azure的混合云合作

NetApp表示将发布一项新服务，旨在简化工作负载想微软Azure云的迁移。

NetApp表示将发布一项新服务，旨在简化工作负载想微软Azure云的迁移。

本周二，NetApp公布了在Azure云中的Microsoft Azure Enterprise Network File System即服务。这项服务可使本地应用迁移到微软公有云变得更为简单。

NetApp在本周拉斯维加斯举行的NetApp Insight大会上做了以上发布。就在该大会原本计划的日期前一天，Mandalay Bay酒店发生了美国历史上最大规模的枪击事件。

NetApp首席执行官George Kurian本周一在会前向记者表示，NetApp在咨询了当地官员和安全部门之后决定在大会前进行产品发布。

NetApp表示，发布的该服务将让云和存储管理员通过API更轻松地配置、自动化和扩展NFS服务。用户可以直接通过Azure控制台直接访问该服务。

“现在可以可以将他们的应用带入Azure中，继续获得NetApp数据服务提供的规模、性能和可靠性，”NetApp Azure Storage总经理Tad Brockway表示。

NetApp还提供了数据保护服务，从按需和自动的快照开始。这些服务支持NFS V3和V4工作负载，还可以集成像SQL Server和SAP HANA for Azure这样的Azure服务。

除了与微软在NFS方面的合作之外，NetApp还表示，面向微软Office 365的Cloud Control存储备份服务以及AltaVault云备份产品现在都支持Azure Storage了。

此外新推出的还有一个虚拟支持助手Elio，它利用NetApp基于Active IQ云分析软件中的人工智能和机器学习，为客户加速问题的解决。

NetApp表示，这些新的服务和新的集成将强化自己的Data Fabric产品组合，该组合包括一系列旨在将本地存储与公有云存储结合的工具。NetApp的工具主要涵盖了AWS云的混合部署，但是这次公布意味着微软Azure也将成为NetApp客户的一个有效替代方案。

NetApp表示，Azure Enterprise NFS服务现在已经可以预览。Cloud Control以及NetApp AltaVault现在也已经可以提供给客户了。