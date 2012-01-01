Insight 2017：NetApp升级无服务器计算、云成本、重复数据删除

NetApp升级了SolidFire Element OS、StorageGRID Webscale、ONTAP以及OnCommand Insight软件。这些软件包都是在Data Fabric品牌下，将跨内部部署套件和公有云统一和管理存储。

NetApp升级了SolidFire Element OS、StorageGRID Webscale、ONTAP以及OnCommand Insight软件。这些软件包都是在Data Fabric品牌下，将跨内部部署套件和公有云统一和管理存储。

这些升级的要点如下：

- SolidFire Element OS：

SnapMirror集成现在支持数据从Element OS迁移到ONTAP系统，用于灾难保护、开发、分析和集中归档。

引入了新用户定义的质量服务策略，用于管理SolidFire阵列中保证的性能。

- StorageGRID Webscale，NetApp的对象存储产品：

CloudMirror能够镜像Amazon AWS S3存储中的本地数据。

无服务器计算使用来自Amazon Elastic MapReduce、Rekognition以及Elasticsearch等数据服务、以及本地存储的通知，现已启用。

- ONTAP v9.3：

新增的自适应服务质量技术，使得应用策略变得更加简单，并且可以根据工作负载的变化自动调整性能水平。

显然，与早期的ONTAP相比，新版本性能提高了40%，带有软件优化和路径并行化等特点，可实现更高的IOPS性能和更低的延迟。

优化了重复数据删除功能。

新增了外部密钥管理功能，针对NetApp Volume Encryption以及多因素身份验证。

支持合规策略，用于设定符合法规的保留和基于事件的保留。

- OnCommand Insight软件增加了成本监控工具，针对本地存储和公有云存储：

现在跨部门、业务线以及应用的支出都是可见的。

你可以控制企业组织上下的支出行为。

据称，你可以通过利用最有效的厂商定价结构来降低成本。

增加的重复数据删除功能已经被纳入NetApp All-Flash Capacity Guarantee，这保证了客户能够实现特定的工作负载容量节约，否则NetApp会弥补差距。

最近一项SPEC SFS 2014软件构建性能基准测试体现了ONTAP提升的性能。SPEC SFS 2014通过四种不同的工作负载来评估端到端文件存储性能：软件构建、视频流、数据库运行和VDI。NetApp记录了520的最佳源代码构建分数，击败了此前WekaIO对500的记录。

下面就是基准测试结果的对比，总结如下：

该结果补充了NetApp最近E系列赢得的基准测试。IBM和Oracle都在一些方面追赶上来。

NetApp还表示，基于SolidFire的HCI将在今年10月推出。我们注意到，E系列SANtricity软件还没有升级。