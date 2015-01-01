 10 TB东芝驱动器矛头直指氦气填充设计趋势

东芝公司已达到能够在无氦气填充条件下生产容量为10TB的磁盘驱动器的工艺水平，这亦为OEM提供了一种可替代希捷与西部数据的产品选项。

数据与希捷之间再次打响常规驱动器战争。

东芝公司已达到能够在无氦气填充条件下生产容量为10TB的磁盘驱动器的工艺水平，这亦为OEM提供了一种可替代希捷与西部数据的产品选项。

该款MG06在6碟片MG05基础上直接升级了25%的存储容量，且这两款产品均被东芝方面归类为企业级高容量驱动器。

MG06的性能参数如下：

7200转；

配备每秒6 Gbit SATA接口;

平均故障时间（MTTF）为250万小时，较MG05的200万小时提升25%;

256 MiB缓冲区，为MG05的两倍;

具有6、8、10 TB三种存储容量选项;

10 TB容量版本的传输速度每秒可达237 MiB，6 TB与8 TB版本的传输速度为每秒230 MiB；而MG05的传输速度为每秒230 MiB；

支持512e高级格式与4K扇区;

每年550 TB的总访问负载字节数;

具有无损伤即时擦除（SIE）可选模式。

并且，根据目前所提供的图片判断，我们认为MG06中可能配有7张存储碟片：

东芝MG06磁盘驱动器

如果真是如此，即意味着MG06的单碟片存储密度为每碟1.43 TB，与西部数据公司的10 TB金盘驱动器相同。

目前，西部数据公司拥有容量为10 TB的红盘与氦气填充式红盘Pro NAS驱动器，前者转速为5400rpm，而后者的转速为7200rpm，并且两者均为每秒6 Git的SATA驱动器。此外，与东芝公司的MG06相比，西部数据的10 TB 金盘数据中心近线驱动器同样采用氦气填充设计，且同样支持每年550 TB的工作负载与250万小时MTTF。然而，该款金盘驱动器的传输速度可达每秒249 MB。

就希捷公司而言，该公司旗下的10 TB驱动器产品组合包括BarraCuda Pro、氦气填充型IronWolf与IronWolf Pro NAS驱动器。以上三款皆配备有每秒6 Gbit的SATA接口，且10 TB容量版本的转速可达7200rpm。而根据我们的进一步了解，希捷公司的三款驱动器均配备有7块存储碟片。另外，IronWolves驱动器的数据传输速度最高可达每秒214 MB，而BarraCuda Pro驱动器的数据传输速度为每秒210 MB。相较而言，东芝公司的MG06的数据传输速度更快。

我们预计，东芝将于2018年发布其氦气填充式14 TB驱动器。

小编本人拥有一款容量为1 TB的iMac，另配有一块1 TB的外置磁盘驱动器，然而目前感觉存储容量已然捉襟见肘。