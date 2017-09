快讯：HDS，Pentaho和Hitachi Insight Group组合成新公司：Hitachi Vantara

至顶网报道:美国拉斯维加斯时间9月19日,Hitachi NEXT 2017上Hitachi 集团总裁兼CEO Toshiyaki Higashihara宣布集团转型战略

至顶网报道:美国拉斯维加斯时间9月19日,Hitachi NEXT 2017上Hitachi 集团总裁兼CEOToshiyaki Higashihara宣布集团转型战略,Hitachi Data Systems,Pentaho和Lumada(Hitachi Insight Group)组合成新公司:Hitachi Vantara 。以便更好的利用Hitachi 在运营技术(OT)和信息技术(IT)方面的社会创新能力。新公司收入将超过40亿美元, 人数约7,000,同时服务与财富500强企业。

新的公司将推出更多的数据驱动解决方案和创新为客户提供Hitachi Enterprise Cloud(HEC)服务。同时将差异化解决方案产品推向市场,实现公司的全球专业服务机构转型的目标以及将全球管理服务升级为“RUN”引擎。

通过HEC集成云解决方案,用户可以花更少的时间来实现云计算,从而降低成本并简化操作。

HEC能够提供容器云原生应用提供新的管理服务,大会上宣布Vantara与VMware和Mesosphere合作,通过预先设计的服务目录和价目表定价来扩展私有和混合云的服务。

(最后两张幻灯片来自HDS亚太区市场营销总监黄震华朋友圈)。对于为什么取名Hitachi Vantara。黄震华分享了来源:Vantara的名字来自“虚拟化”和我们成功的VSP平台中的数据管理和基础设施方面取得的成功。 它也是一个代表我们未来发展战略的名称,为客户提供了一个制高点,以发现有竞争力的优势数据的新见解。 通过选择不纯粹描述性的名称,可以在业务发展的基础上建立其意义。 品牌名称提醒我们的客户和展望我们所做的一切伟大工作,并将继续服务与用户。(Hitachi Vantara’s name is a nod to our successful history in data management and infrastructure in VIRTUALIZATION and our successful VSP platform. It is also a name that represents our strategy for future growth – giving customers a VANTAGE POINT to uncover new insights in data for a competitive ADVANTAGE. By choosing a name that is not purely descriptive, we can build on its meaning as our business grows. The brand name is a reminder to our customers and prospects of all the great work we do and will continue to do for them.)