联想创投发起全国高校AI精英挑战赛

据悉，联想近期发起的“全国高校AI精英挑战赛”，已于9月19日正式开启报名和BP提交通道，所有AI及相关领域的优秀项目均可参赛。

据悉，联想近期发起的“全国高校AI精英挑战赛”，已于9月19日正式开启报名和BP提交通道，所有AI及相关领域的优秀项目均可参赛。此次大赛的承办方为联想创投集团，他们将在全国8大赛区、260所高校开启项目收集和沟通评判，并于10月底公布入围半决赛的80强队伍。11月初，8所顶尖理工科高校将依次开启半决赛路演，最终入围总决赛的8支参赛队伍，将获得联想创投投资。

联想创投集团总裁贺志强表示，此次大赛项目的收集范围将涵盖人工智能及相关领域的创新技术及应用。如：工业、医疗、教育、零售、金融、文娱、社交、机器人、智能硬件、智慧生活等，旨在改变人类生活方式、推进行业发展和社会生产。联想创投将专门拨出1亿元基金，深挖优秀项目与人才。除获得直接投资的队伍以外，各赛区优秀团队也可受邀参加“AI创新之旅“，观摩决赛、与顶级投资人面对面交流，参观联想集团总部和旷视科技（Face++）、摩拜单车、蔚来汽车等优秀被投企业，加入联想人才直通车计划。

此次大赛覆盖领域较为宽泛，不局限于在校生，也欢迎各校毕业校友参与。参赛者只需登录联想创投主页，或“联想创投”微信号，便可下载报名表，上传创业内容。半决赛的比赛地点已经确定，分别是中国科技大学（华北华东赛区）、武汉大学（华中赛区）、西安交通大学（西北西南赛区）、清华大学（北京赛区）、上海交通大学（上海赛区）、浙江大学（江浙赛区）、中山大学（华南赛区）、哈尔滨工业大学（东北赛区）。报名截止日期为10.18日。

此次活动的主办方联想创投集团，已经投资了70多家优秀企业，在人工智能、大数据、云服务、机器人、AR/VR等前沿科技领域有着深厚的洞察和专业判断力，投出旷视科技（Face++）、蔚来汽车、宁德时代、寒武纪、银河水滴科技、中科慧眼、中飞艾维等前沿科技项目，被清科、投中集团评为顶尖风投机构和科技创投Top10。

联想创投加速器总经理梁颖表示，联想会以踏实的心态，深入校园，用资本的力量，以人才、市场、供应链、管理经验等资源，助力顶尖科技的产品和商业转换，帮助年轻人实现创业创新的梦想，推动中国核心科技发展。

我们走过了PC互联网时代、移动互联网时代，即将迎来智能互联网的时代，而这个时代将诞生新的硅谷，这个硅谷一定会是在中国。“中国有AI·联想高校AI精英挑战赛”,让新生代在祖国的沃土上热情生长，让AI为我们带来更好的生活。