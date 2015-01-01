走进承德 SinoBBD助力承德商企共赢“互联网+”时代

近日，由北京供销大数据集团（以下简称“SinoBBD”）主办的2017供销“数”享会系列沙龙——“夏日清凉德鸣行”活动在承德顺利举办。

近日，由北京供销大数据集团（以下简称“SinoBBD”）主办的2017供销“数”享会系列沙龙——“夏日清凉德鸣行”活动在承德顺利举办。30余家业内知名商企客户负责人出席本次活动，在一同领略集团德鸣大数据产业园风采、共同探索“一体化”数据中心业务创新力的同时，更有Intel、NetApp、Dell等多家行业领袖与SinoBBD 构成“跨界组合”，针对商企客户典型的业务形态及“互联网+”时代下的机遇与挑战展开深入探讨。

“一体化”助力商企信息能力再上台阶

活动中，北京供销大数据集团DC事业部产品与售前总经理孙岩发表以“国家队高可靠数据中心助力商企IT再上新台阶”为题的精彩开场，全面分享了集团 “一体化”数据中心建设及战略规划，结合商企对IT服务在快速的响应能力、灵活的服务能力、不断升级的创新能力上的需求，对承德德鸣大数据产业园一站式IT解决方案进行全面介绍，让与会嘉宾感受到了一体化之力下的大数据中心能量及其带来的商业模式变革。

在今年年初，承德2017政府报告中指出，要优先用力，推动大数据等新兴产业发展，围绕建设“京津冀大数据综合试验区”和“国家绿色大数据中心”，承德将着力打造“五大基地”，形成大数据存储、应用、云计算及软件研发、相关硬件制造等全产业链条，构建大智移云中高端产业集群。《报告》直接体现德承德作为京津冀信息高速公路的重要节点和“京津冀大数据走廊”在产业结构布局的变化。

对此，孙岩表示，面对承德在地理环境上的优势和产业发展结构调整需求，SinoBBD抓住机会，依托雄厚资金实力和大数据“国家队”背景，在承德投资建设了“一体化”绿色数据中心——承德德鸣大数据产业园。这里已经成为京津冀区域最大体量的绿色数据中心，并且采用了高标准、高品质、高规格的一体化设计，拥有T3+级别的机房、全部系统采用双路市电和UPS 2N保障，能够保证99.99%的持续供电率，适用各种客户的电力需求。并且，集团通过实践打造“BGP+DCI+SDN”的三大网络工程，进一步加大网络产品对商企各项业务支持，能够覆盖不同商企客户的业务需求，以高品质网络及服务体系满足商企对数据中心的要求。目前，SinoBBD已自建北京至承德的传输链路，入驻德鸣的客户将可以享受北京的高质量带宽，实现异地同质。

承德德鸣大数据产业园在配套能源供给、地理交通和自然区域构成上都具备了得天独厚的优势，气候冷凉，具备得天独厚的服务器自然降温环境，带来明显的电力成本优势，有效降低客户TCO；专业的运维团队保障数据中心99.99%的高可靠性。

活动嘉宾参观德鸣大数据产业园

“四大基础产品”架起大数据应用之路

过去几年，SinoBBD一直以支持国家大数据战略落地为己任，围绕“3+10+X”的发展战略积极投入，德鸣大数据产业园作为采用创新思维建设的一体化大数据中心和京津冀区域最大体量的绿色数据中心，凭借领先的资源优势、技术优势，基于DC、CDN、Cloud和供销大数据管理平台，凝聚核心产品优势，满足商企客户所需要的系列服务。

为了让到场的企业负责人进一步了解SinoBBD相关产品，孙岩对DC、CDN、Cloud和供销大数据管理平台进行了全面介绍。他表示，首先，在数据中心托管业务上，集团根据用户数据的全生命周期各个阶段特点，凭借可靠的EDC托管服务，支撑对计算、存储及网络需求，有效保障业务连续性；以全生命周期管家式运维服务，为用户提供安全、省心的数据生产环境；提供专家级咨询服务，帮助用户合理规划，合规建设从而满足用户数据保护、使用与保存的需求。

其次，在CDN方面，集团为解决用户体验、互联互通、应对突然流量和安全防护的需求，其CDN融合多家主流CDN加速服务商，能够全面覆盖全国各个省市和大小运营商。并且，利用技术优势、质量优势和服务优势，可实现智能CDN线路切换，无缝流量过渡，为客户网页加速、下载加速、流媒体加速和云存储服务提供最优质、稳定、安全的加速服务。

在云业务上，SinoBBD凭借对行业深刻理解，针对企业需求推出SinoBBD Cloud，为客户基于专有云、混合云和产业云平台，提供一站式云计算交付平台，以及金融、政务、健康、电商等行业云和大数据解决方案，以产业、数据和资本为驱动，致力于与合作伙伴共同打造产业生态圈，推进供给侧改革和产业升级。

最后，在大数据管理平台方面，SinoBBD根据企业需求出发，按照标准和规范给数据建立模型，然后从多种数据源获取数据，预处理（清洗、验证等）、存储，接着数据处理和分析，最后数据呈现和数据可视化。通过大数据建模平台、大数据交换和共享平台、大数据服务平台和大数据管控平台，为商企用户构建了全域的统一数据资源层，和统一的大数据管理平台，实现各部门（或企业各应用）的数据整合、管控和服务。

大数据的技术团队拥有众多灾备专家，可以为四大基础产品提供完整的灾备解决方案与服务。

在变革与融合中共“赢”未来

“互联网+”时代，商企“触网”已经达到了前所未有的频度和深度，这也对IT服务提出了新的要求：快速的响应能力、灵活的服务能力、不断升级的创新能力……如何将互联网和大数据应用融入企业的商业模式的变革？这是众多商企面对的重要课题。

作为行业用户信息支撑基础服务的提供者，北京供销大数据集团致力于整合计算、存储、网络及数据中心基础设施全生态解决方案，大力发展“DC+Cloud+Big Data+CDN”，为企业客户提供了一站式、一体化的整合解决方案。在以“好、快、省、强”的方式构建安全、稳定、可弹性伸缩的信息系统基础设施、IT基础架构乃至商企业务应用系统,携手商企用户应对挑战、共赢商机。