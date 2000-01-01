NetApp CMO：如何释放数据的潜能成为企业核心诉求

IDC报告显示，预计到 2020 年，在全球 2000 强企业中，有一半的企业会发现，他们的大部分业务均取决于以数字化技术打造增强型产品、服务和体验的能力

IDC报告显示，预计到 2020 年，在全球 2000 强企业中，有一半的企业会发现，他们的大部分业务均取决于以数字化技术打造增强型产品、服务和体验的能力。越来越的企业认识到，通过数字化转型，企业创造更多价值，包括催生新的客户接触点、包括加速新的创新，以及优化企业运营。

但是成为以数据为中心的企业并不是喊喊口号就能做到。在当今的 IT 现实环境下实现数字化转型面临的困难重重，包括传统IT的束缚、包括新型人才的匮乏、包括思想的转变等等。

当然面对这些困难，不同的公司有不同的策略。NetApp作为存储领域扎根25年的国际化公司，也正从存储型的公司向数据型的公司转型。近日， NetApp 高级副总裁兼首席营销官 (CMO)Jean English走访包括中国在内的亚太地区，并在中国接受了至顶网的采访，谈了谈她对数字化转型的一些看法。

NetApp 高级副总裁兼首席营销官 (CMO)Jean English

Jean English告诉至顶网记者，此次亚太行有两个目的，第一是是贴近亚洲的客户，重点是了解包括金融行业、健康医疗行业、制造业等企业的真正需求。第二是加强与合作伙伴的沟通，一起实现数据管理上的远景目标。

她认为今天的数据不再是隐藏在防火墙之后的加密设备上。相反，数据将具有分布式、动态性、多样性的特点。

分布式，即数据存储在多个位置，包括企业内部环境和多种云上面。

动态性，即今天的数据瞬息万变并源源不断的产出，您需要掌握数据存储在哪里、来自哪里以及要产生什么价值。

多样性，即今天企业内部和外部产生的的数据呈现多种形态，包括结构化数据、非结构化数据、机器学习数据和流式数据。

根据数据的特点以及企业的需求，Jean English认为混合云的解决方案将成为企业的主要诉求。而NetApp 早在2014年就提出Data Fabric战略来帮助客户充分释放数据的潜能。Jean English认为Data Fabric愿景能够帮助客户更好的实现数据无缝的管理，不管是云上还是企业中，通过API确保数据无论其在哪里，实现数据的集成式管理。来为业务创造出更大的价值。其背后的技术需要通过混合云的方式去实现战略愿景。

Data Fabric能够发挥混合云的无限潜能

首先通过Data Fabric能够发挥混合云的无限潜能，Jean English谈到NetApp的最大优势是本身是一个独立而且开放的数据管理企业。这样 NetApp从战略上与 AWS、Azure、 Google、IBM 等 300 多家云服务提供商可以广泛的合作部署相应的解决方案 ，NetApp还拥有从管理超过 200 PB 的 1500 多个公共云客户得来的可靠专业知识 ，NetApp的数据解决方案能够以快 20 倍的速度部署新应用程序 环境，为用户提供以快 30 倍的速度自动化数据分析，还能提供快 90% 的速度备份/恢复至云。

Data Fabric快速构建下一代数据中心

能以可预测的性能提供行业唯一有保证的服务质量，能提供最精简的可编程自动化基础架构 ， 能将运营支出降低高达 67%；管理多出15倍的数据能提供一流的服务提供商平台。

包括以NetApp SolidFire 创新技术为基础的全新超融合架构，NetApp ONTAP Select 软件定义的存储 (Software-Defined Storage, SDS) 针对新的应用情形进行了大幅优化。落地到中国希望与本地的云供应商合作提供可控的下一代数据中心服务。在混合云方面已经与上海外服云等云供应商进行了深度的合作，NetApp的产品在帮助外服云降低成本和可扩展方面提供很好的性能。

NetApp借助数据管理打造现代化存储

能提供云连接云支持最广泛的闪存解决方案，包括NetApp拓展AFF全闪存产品组合，包括基于SolidFire全闪存技术推出的超融合解决方案，为用户提供快速的企业级全闪存数据存储，包括NetApp最新的下一代对象存储软件NetApp StorageGRID Webscale，提供增强数据中心效率的存储，旨在帮助企业控制富内容数据并加速实现数字化转型。更重要的是NetApp拥有3万多客户合作得来的可靠专业知识， 经过 Epic、GE Healthcare 和 McKesson 平台的认证。

NetApp还紧跟时代需求，不断加深AI的应用。 我们知道AI带来新的巨大数据金矿，但是需要以数据中心实现数据的增值。NetApp通过Watson认知计算运用，实现呼叫中心的快速提升，以及通过预测性的工具快速了解客户如何使用我们的产业来调整我们产品和服务。

最后也是给现在所有的企业一个思考，就是企业和客户需要不断拥抱数据的变革需要考虑如何利用好下一代数据中心，来实现自动化、简易的的基础设施，以及更好的拥抱云。而包括NetApp这样的数据管理公司需要做的是帮助企业IT部门用好数据，实现内部管理的优化，通过优化的工作，降低成本同时实现工作流程的更加的简易和高效。第二公司内部数据的分析和挖掘，也可以创造出新的业务机会，更好的实现个性化的服务，创造出更多的客户接触点。在NetApp CMO看来，这将帮助客户踏上利用数据改变世界的旅程。