VeeamON在中国拉开大幕，传达了哪些信息？

继Veeam年度最大规模的VeeamON 2017在美国、欧洲等地成功举办后，VeeamON在中国拉开大幕。

继Veeam年度最大规模的VeeamON 2017在美国、欧洲等地成功举办后，VeeamON在中国拉开大幕。

在近日的VeeamON北京站活动上，Veeam传达了几点信息，第一，再次明确的传达了Veeam的创新数据保护解决方案以及最佳实践经验；第二，Veeam 新的中国区总经理施勤正式上任，并举行了媒体见面会。第三，大力推动中国合作伙伴的建设。

VeeamON 2017推出了一系列创新，以满足当今消费者对无缝数字生活体验的需求，包括全新Veeam Availability Suite v10，全新Veeam CDP，全新Veeam Availability for AWS，全新Veeam Agent for Microsoft Windows，，新扩展的Veeam“始终在线云”可用性平台，等解决方案，帮助企业确保在多云和混合云环境中实现“始终在线云”可用性。

Veeam Availability Suite v10通过扩展“始终在线云”可用性平台来进行管理和保护，从而进一步提高了业务连续性和灵活性：即时恢复——跨云且随时随地。多云或者混合云环境下的备份、复制和连续数据保护（CDP），无论何种方式：私有、公有、托管还是SaaS；也支持简单、安全、可靠的跨云数据管理和迁移。Veeam支持多云和混合云环境（私有、公有、托管或者SaaS）中的任何基础架构上的任何工作负载（虚拟、物理或者云端），为企业级客户提供完整的端到端可用性和跨云数据管理平台。

全新Veeam CDP可帮助客户保护和恢复关键应用程序；全新Veeam Availability for AWS，提供了业界首个云原生、无代理备份和可用性解决方案，用于保护AWS应用程序和数据；

全新Veeam Agent for Microsoft Windows，让基于Windows的物理服务器和端点设备以及在Microsoft Azure、AWS和其他公有云中运行的应用程序实现了“始终在线云”可用性。

Veeam任命新的中国区总经理

施勤先生在上海任职，将负责领导Veeam的销售、联盟合作伙伴和ProPartner业务，致力于拓展公司在中国市场的布局，并推动对Veeam可用性解决方案的需求。

Veeam亚洲及日本地区副总裁Effendy Ibrahim表示：“施勤先生为Veeam带来了其丰富的销售经验。他在加入Veeam之前任职于Citrix，负责中国的销售业务。施勤先生是一位备受认可的商业领袖，在横跨多个技术供应商推动业务发展和人员管理方面拥有丰富经验。随着Veeam持续加速在企业级市场的发展，并投入数百万美元推动合作伙伴走向云端，施勤的加入将成为Veeam的一大优势。”

根据Gartner于2017年第二季度更新的2014-2021年全球企业级软件市场预测，2017年中国备份和恢复市场预计将达到1.295亿美元，比2016年增长10.96％。这一市场预计2021年将达1.792亿美元规模。

施勤先生表示：“Veeam在中国的市场机会是巨大的，因为企业如今认识到24.7.365全天候可用性的必要性，而Veeam是满足这一需求的最佳厂商。Veeam的可用性平台、云端为先的策略以及强大的合作伙伴社区，将支持我们的客户和合作伙伴的战略性数字化转型举措。”

在加入Veeam之前，施勤先生在Citrix任职，帮助公司建立了中国区业务，并在过去的9年中对业务发展发挥了重要作用。他同时担任华北、华东和华南地区的区域总监。在加入Citrix之前，施勤先生是苹果公司华东地区总监，在中国建立了公司的Pro＆Enterprise业务。他通过与包括戴尔和惠普在内的大型技术供应商合作而累积了丰富经验。

对于合作伙伴来说，施勤认为Veeam的优势是一家独立的数据备份提供商。目前主要集中在教育行业、金融服务、能源行业、医疗行业、制造业、电信行业，零售业等领域有着丰富的数据保护管理经验，通过Veeam的技术优势和行业经验可以更好的实现本地化合作。

目前，Veeam拥有最大的渠道合作伙伴网络，提供Veeam推动的云数据管理及保护解决方案。Veeam拥有47,000 名Veeam ProPartners，以及15,000 名Veeam 云与服务供应商提供云端备份及灾难复原服务，当中包括2,900名合作伙伴利用Veeam Cloud Connect 提供云端备份及灾难复原服务。

Veeam一直是100% 纯渠道销售企业。全新Veeam Availability Console及Veeam代理，可迁移、管理及保护公有云(如AWS、 Microsoft Azure等)工作负载、物理服务器及终端；Veeam正通过这些新解决方案巩固我们在备份即服务（Backup as a Service，BaaS）及灾难复原即服务（DRaaS）市场的领导地位，同时将其100% 纯渠道策略由经销商扩展至服务供应商。