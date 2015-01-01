三星电子推出采用最新64层V-NAND技术的移动固态硬盘T5

三星电子有限公司今天宣布推出三星移动固态硬盘T5-全新的移动固态硬盘（PSSD），提升了外部存储产品的性能标准。

韩国首尔，2017年8月16日–三星电子有限公司今天宣布推出三星移动固态硬盘T5-全新的移动固态硬盘（PSSD），提升了外部存储产品的性能标准。T5采用三星最新的64层V-NAND（垂直NAND）技术和紧凑耐用的设计，具有业界领先的传输速度和加密的数据安全性，使消费者更轻松随时随地访问其最有价值的数据。

三星电子存储事业部，品牌产品营销高级副总裁Un-Soo Kim表示：“三星这些年一直在推动便携式存储和固态硬盘的可行性，移动固态硬盘T5继续保持了领先地位和创新能力。我们相信，T5将通过更快的速度和轻巧而便利的坚固设计，超越消费者对外部存储的期望。它是寻求快速、耐用和安全设备的消费者和专业人士的理想便携式存储产品。”

提供高达540 MB/s的惊人速度，比外置HDD产品快高达4.9倍，全新的T5专为内容创作者、商务人士、IT专业人士、主流消费者而设计，以便能够即时、轻松地访问数据。此外，T5的尺寸为74 x 57.3 x 10.5毫米（3.0 x 2.3 x 0.4英寸），比普通名片要小，且仅为51克十分轻巧，可舒适地在手掌上持握。铝制外壳有两种不同的颜色–玄英黑色（1TB和2TB型号）和迷人的珊瑚蓝色（250GB和500GB型号）。

T5没有移动部件，且采用防震内部框架，可承受2米(6.6 英尺)坠落的冲击力，让用户使用更安心。三星用于PC和Mac的移动固态硬盘软件基于AES 256-bit硬件加密，使配置安全设置和接收最新固件和软件更新更轻松。移动版app应用也可用于Android智能手机和平板电脑，以获得进一步的便利性。此外，T5包含两根数据连接线：USB-C 转 C 和USB-C 转 A，在众多设备中获得增强的兼容性。T5于8月16日在全球上市，提供3年有限保修。