阵列供应商Infinidat实现销售额增长，营销号角已响起

高端阵列产品初创企业Infinidat公司可能即将从其它供应商处大肆瓜分收益。尽管并未提供任何实际营收数字，但Infinidat公司宣称其在2017年第二季度当中实现了高达250%的同比营收增幅...

高端阵列产品初创企业Infinidat公司可能即将从其它供应商处大肆瓜分收益。

尽管并未提供任何实际营收数字，但Infinidat公司宣称其在2017年第二季度当中实现了高达250%的同比营收增幅，这亦成为该公司成立以来销售额第二高的季度——净利润水平则创下最高纪录。

我们并不清楚Infinidat公司内部采用怎样的利润财会核算方法，但目前怀疑可能为GAAP净收入，这种作法更符合企业内部惯例。私营企业以及尚处于初创阶段的公司只需要将财务情况向投资方透露。事实上，根据之后的沟通，Infinidat公司证实以上所指为GAAP净收入。

根据我们掌握的情况，目前客户所安装的Infinidat存储产品总容量已经超过2 EB。该公司董事长兼CEO Moshe Yanai亦公开宣称：“单在今年第二季度，客户新增存储容量使用量即达到156 PB。”

公司总裁Izhar Sharon则指出，“截至目前，PB级别企业数据业务是数据存储行业当中增长速度最快的部分，这一态势亦将在未来十年继续保持下去。”

在今年第一季度，25%的销售额来自新客户; 第二季度这一比例则进一步增长至32%。该公司报告称，其中银行业客户同比增长了750%，云计算同比增长220%，医疗卫生行业同比增长105%，电信行业同比增幅则为207%。

令各渠道经销商感到欣慰的是，本季度有超过58%的营收源自销售渠道，同比增长达2.6倍。

评论意见

根据Infinidat公司的定期发展状况报告（包括2017年3月、2016年11月、2016年8月、2016年5月、2016年2月、2015年11月以及2015年7月），其各季度营收同比增幅始终保持两位数水平，有时甚至可达到三位数。尽管其初始营收水平比较有限，仅为数百万美元，但经历多个季度的快速增长，其目前的每季度营收必须达到1亿美元。这意味着其年营收很可能已经超过2.5亿美元，并在接下来的一年中冲击5亿美元。

Infinidat公司正在成为存储阵列领域的一股重要力量。戴尔、HDS以及HPE等其它高端阵列供应商（也可能包括NetApp）将如何看待Yanai领导下的这一年轻的存储阵营？我们将拭目以待。