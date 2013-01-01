“维京”风暴席卷存储领域——50 TB SAS SSD正式亮相

Viking Technology公司已经推出了50 TB SAS SSD产品——没错，就是50 TB。5 PB容量机架已然成为现实，一切敌对方皆应畏惧其威能。

Viking Technology公司已经推出了50 TB SAS SSD产品——没错，就是50 TB。5 PB容量机架已然成为现实，一切敌对方皆应畏惧其威能。

这款UHC-Silo SSD据称拥有目前业界最高水平的存储容量，其为3.5英寸大小，且提供25与50 TB两种容量选项。

这款新产品采用平面SK海力士MLC（即双层单元）闪存芯片，而非目前市面上常见的高容量3D TLC（即三层单元）NAND芯片。其同时配备有一个双端口SAS 2.x 6 Gbps接口，在4K数据块条件下的读取/写入IOPS成绩分别为6万与1万5千——性能表现显然并不出彩。

其连续（256K数据块）读取/写入传输带宽分别可达500/350 Mbps——与目前采用NVMe的SSD产品相比成绩同样不算出色，但考虑到这是一款更多关注容量的驱动器，因此也算可圈可点。而其使用寿命为每天一次全盘写入情况下可正常运行五年。

空闲功耗水平低于10瓦，而活跃功耗水平则为16瓦。与同等容量的磁盘驱动器相比，Viking公司表示这样的功耗指标能够在5 PB机架使用场景下帮助客户节约达80%电力消耗、空间占用以及冷却成本。

Viking Technology公司业务发展主管Tinh Ngo指出，购买此款驱动器的客户主要关注容量、功率与性能之间的平衡。Viking方面希望这款产品能够在云计算、大数据、外部存储系统、数字成像与媒体、技术应用以及冷存储领域找到归宿。

让我们好奇的是，Viking公司未来是不是会利用3D TLC NAND芯片打造出100 TB容量的SSD产品。如果想得更远，那么QLC NAND（即四层单元）芯片亦完全有可能成就专门面向冷存储应用场景的130 TB SSD方案。

感兴趣的朋友可以点击此处查看UHC-Silo的更多参数信息（英文原文），亦可点击此处查看产品相关简介（PDF格式，英文原文）。目前该产品的具体售价尚不明确。