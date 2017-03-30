Veeam和Nutanix合作加速数字化转型，致力企业级业务永续

提供 Availability for the Always-On Enterprisse™（企业级业务永续的可用性）解决方案的创新公司Veeam Software（卫盟软件）今天宣布，与企业云计算和超融合基础架构领导者Nutanix进一步扩大合作，

北京 — 2017 年 6 月30 日 — 提供 Availability for the Always-On Enterprisse™（企业级业务永续的可用性）解决方案的创新公司Veeam Software（卫盟软件）今天宣布，与企业云计算和超融合基础架构领导者Nutanix进一步扩大合作，Veeam成为Nutanix虚拟化环境的“首选可用性”解决方案提供商。此外，Veeam在其旗舰产品Veeam Availability Suite中增加了对Nutanix AHV的支持，Nutanix和Veeam共同的客户将受益于一个企业级的可用性解决方案，因此有助于加速企业的数字化转型战略，充满信心地为用户提供无缝数字体验。

Veeam联合首席执行官兼总裁Peter McKay说：“此次合作是企业云计算领导者Nutanix与可用性解决方案领导者的强强联合，我们都非常关注为企业提供多云解决方案。随着我们在混合云领域不断取得更大的进展，我们了解到，客户现在需要的是跨内部部署和云IT环境的解决方案。我们很高兴成为支持Nutanix虚拟化环境的首选可用性解决方案提供商。”

作为软件定义的企业云平台，Nutanix提高了物理和虚拟环境的性能，极大地简化了应用程序工作负载的管理。IDC指出，随着越来越多的企业注重通过技术来拓展其潜在收益，到2021年，[1]超融合基础设施（HCI）的市场价值将达到75亿美元。

IDC研究总监Eric Sheppard说：“HCI提高了数据中心基础设施市场关键领域的敏捷性和运营效率，该技术已经成为企业基础设施市场增长最快的细分领域之一。目前超融合解决方案被越来越多地部署以支持关键业务应用程序，Veeam对Nutanix AHV的支持为这一不断增长的市场带来了成熟可靠的可用性平台，的确是恰逢其时。”

作为这一领域的领导者，Veeam提供的无代理解决方案，可以保证所有应用程序和数据的可用性和数据保护能够达到最高水准。这一组合产品有助于企业加速IT部署，极大地简化IT管理，以更为灵活的方式部署新业务服务。

Veeam亚洲及日本地区渠道总监Dean Cunningham表示：“Veeam 与 Nutanix 合作可以让我们的共同客户加快数字化转型的过程。凭借以Veeam Availability Suite 全面支持Nutanix 的企业云端平台，任何规模的企业都可以得到更简易的IT 管理、更高的效率和可用性。”

Nutanix总裁Sudheesh Nair表示：“Nutanix继续加大在战略合作关系上的投入，进一步强化我们的合作伙伴生态系统。我们很高兴Veeam公司成为支持Nutanix虚拟化环境的首选可用性解决方案提供商，这样，我们共同的客户能够非常放心地推进他们的数字化转型战略。”

Veeam和Nutanix都专注于渠道，因此，合作伙伴将受益于一个组合式的、高度差异化的解决方案，这为合作伙伴创造了更多的销售机会。Veeam将成为“Nutanix Elevate Alliance Partner Program”的“战略技术合作伙伴”，也是Nutanix新市场领域特色应用程序提供商。这些举措促进了Veeam生态系统的发展，为客户和合作伙伴的数字化转型计划提供了更好的支持。