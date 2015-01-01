Veeam 助力贝达药业实现高效数据备份，满足企业未来发展需求

提供 Availability for the Always-On Enterprise（企业级业务永续的可用性）解决方案的创新公司Veeam Software宣布，贝达药业股份有限公司通过采用Veeam的超融合数据备份解决方案，

提供 Availability for the Always-On Enterprise（企业级业务永续的可用性）解决方案的创新公司Veeam Software宣布，贝达药业股份有限公司通过采用Veeam的超融合数据备份解决方案，实现多系统虚拟化备份，安全、高效、扩展性高，很好地满足了企业不断扩展的业务需求。

数据备份和数据保护是企业在大数据时代面临的主要挑战。对于医药企业来说，信息化建设步伐的加快导致企业的业务数据越来越多，对于这些重要业务数据的管理和使用，将关系到企业的生死存亡。如何借助先进的信息化技术手段实现新的容灾备份应用、满足企业不断发展的需求成为亟待解决的关键问题。

贝达药业通过部署Veeam解决方案，实现对企业所有虚拟化环境的统一管理和备份，在安全性和灵活性上将会得到很大提升，同时Veeam出色的可扩展性也将很好地满足企业业务迅速发展的需求。

贝达药业股份有限公司董事长兼CEO丁列明博士表示：“数据容灾备份是医药行业在信息化建设过程中面临的主要挑战之一。医药行业标准要求必须确保数据和应用的可用性。如何利用先进的IT手段保障企业的业务可用性非常关键。 近年来，贝达药业地方业务发展迅速，Veeam的解决方案将为我们的数据保护带来很大帮助，有力保障业务安全，提高运营效率。”

贝达药业近年来业务发展迅速，最近建立了拥有新数据中心的新工厂，需要一个灵活、可靠、可扩展性的架构来支持。在采用Veeam解决方案之前，贝达药业采用的是传统备份方案，无法满足桌面虚拟化功能和多个业务系统运行的保密性、兼容性和可用性需求。Veeam的解决方案针对云计算进行了优化，在虚拟化方面，与VMWare结合紧密；其次，具有扩展增值功能，基于VMWare进行扩展延伸；此外，异地备份功能比较好，适合未来发展需求。

贝达药业 IT 经理王超先生表示，“Veeam Backup & Replication Enterprise Plus是一个非常好的数据备份解决方案，可以统一管理所有虚拟化环境里的备份，包括业务系统应用系统和所有虚拟桌面数据的备份。业务中断时能够在1小时内及时恢复，保证邮箱、ERP等系统不受损失，保证了数据中心四大块业务——信息、应用、数据库和文件——的数据备份和恢复。同时操作性和便捷性出色。体现出了很多Veeam的独有特性，如文件级恢复，系统级恢复和数据保护。我们预计将在北京分公司部署Veeam的数据备份系统，以便更充分地利用 Veeam的创新技术，获得运营效率的更大提升。”

Veeam 亚洲及日本副总裁Effendy Ibrahim 表示：“我们很高兴看到贝达药业选择Veeam 的解决方案，以期实现便捷高效的数据备份，有效提升运营效率。Veeam 希望能够为更多的中国医药企业提供安全、高效、强大的数据备份解决方案，来提升提升营运效益和市场竞争力。”