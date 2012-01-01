曙光存储科技有限公司成立，研发面向存储前沿技术

2月13日晚中科曙光发布公告，中科曙光、宁波曙光创新股权投资合伙企业(有限合伙)、 乔鼎资讯股份有限公司和乔鼎(上海)计算机科技有限公司拟共同投资设立合资公司曙光存储科技有限公司。

2月13日晚中科曙光发布公告，中科曙光、宁波曙光创新股权投资合伙企业(有限合伙)、 乔鼎资讯股份有限公司和乔鼎(上海)计算机科技有限公司拟共同投资设立合资公司曙光存储科技有限公司。该合资公司的注册资本总额为7,500万元人民币，其中中科曙光拟以现金出资4,500万元人民币，持股比例为60%。合资公司基于中科曙光和乔鼎资讯的市场和技术，研发主要面向Server SAN、超融合和闪存等产品。Server SAN是根据今天IT发展的需求，计算和存储重新统一的软件定义存储的一种展现形式。前期是互联网企业首先采用的存储技术。目前开源存储软件Ceph及Gluster在这方面比较活跃，其技术展现形式为超融合形式，包括Nutanix、VSAN、联想等。而闪存作为未来存储介质也成为存储厂商关注的重点。

中科曙光高性能计算机连续7年国内市场份额第一，国际市场上排名第六;服务器市场中，该公司的x86服务器出货量国内市场排名第六;存储产品销售额国内市场排名第七，NAS存储连续四年排名第一。

乔鼎资讯（Promise）是高性能存储解决方案的提供商，在数据中心、监控系统、云端及富媒体市场拥有丰富的解决方案。其IT产品解决方案存储系统通过各种虚拟化解决方案的认证。在保证业务连续性、数据保护、数据迁移、闪存备份模块保护等方面有着技术的积累和沉淀。

相信此次成立合资公司能够为国内的存储市场注入新的力量。