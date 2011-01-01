word天！多家公司争夺东芝闪存业务股权

作为全球第二大闪存制造商，东芝准备转让该业务的两成股权。据外媒最新消息，代工巨头富士康集团也加入了股权竞购行列。另外东芝希望引入多重股东，避免业务被外部公司操控。

作为全球第二大闪存制造商，东芝准备转让该业务的两成股权。据外媒最新消息，代工巨头富士康集团也加入了股权竞购行列。另外东芝希望引入多重股东，避免业务被外部公司操控。

众所周知的是，在移动设备时代，闪存芯片越来越重要。手机的闪存配置越来越高，另外电脑中的机械式硬盘也正在被基于闪存的固态硬盘所取代。因此，此次东芝寻求引入外部股东，引发了诸多公司的垂涎。

据日经新闻报道，苹果手机代工厂富士康集团目前也提出了收购股权的计划。截至目前，共有五家公司希望获得东芝闪存子公司的两成股权，他们分别是富士康、美国私募股权投资公司贝恩资本、西部数据、韩国海力士、美光科技。

此次交易，并不是东芝对外转让资产，而是通过发行优先股引入外部股东。东芝将让出19.9%的股权比例，外部厂商入股的价格大约在30亿美元左右。东芝也将根据企业报价决定邀请谁入股。

据报道，东芝希望引入多位股东，各自占有比较小的股权。而据消息人士透露，东芝这样的决定可能会让外部企业觉得没有吸引力，因为股权比例太小，意味着他们未来将没有太多话语权。

从会计造假丑闻到最近的美国核电资产减记，东芝陷入了一个又一个的经营困境中，该公司也在转让非核心资产。去年，东芝把医疗设备业务以60亿美元的价格转让给了佳能公司，这等于完全丧失了业务控制权。

而在闪存的交易中，东芝十分重视这一资产的未来价值，因此希望牢牢掌握控制权。

去年初，中国家电企业美的集团还收购了东芝的白色家电业务，并且获得了品牌授权。

日经新闻引述东芝一名高管的话说，在竞争者中，美光科技、海力士和西部数据公司处于不利地位，因为这些公司和东芝同处于存储半导体领域，入股的交易将会在各自国家面临政府的反垄断调查，交易耗时会很长。

目前的东芝很需要资金注入。下周二，东芝将正式对外宣布美国核电资产西屋电气的减计金额，外界预计高达几十亿美元。据称，如果此时不利用闪存业务引入外部资金，东芝在三月底财年结束时可能出现资不抵债的尴尬局面。

现有的经营困境并未影响到东芝对于闪存芯片的信心。周四在日本四日市的闪存芯片工厂内，东芝开始新建第六座厂房。在动工仪式上，东芝一名高管表示，存储芯片是东芝最重要的业务，这一点并未动摇，东芝未来将会在闪存领域继续投资，领导市场。

据称，这座新建的厂房将用于生产3D闪存芯片，预计在明年夏天竣工投产。

东芝一名高管还表示，在2018财年结束之前，东芝还将投入76亿美元的资金用于闪存芯片领域的研发和资本项目开支。