WD发布Skyhawk SSD针对大量非结构化数据

WD推出了一款Skyhawk SSD、收购SanDisk SATA接口CloudSpeed SSD的NVMe版本，与它自己的后SanDisk和后HGST Skyhawk品牌并驾齐驱。

WD推出了一款Skyhawk SSD、收购SanDisk SATA接口CloudSpeed SSD的NVMe版本，与它自己的后SanDisk和后HGST Skyhawk品牌并驾齐驱。

Skyhawk是一款中低端的高速SSD，2.5英寸，采用MLC（2bits/cell）NAND而不是速度较慢的、不那么耐用的TLC（3bits/cell），以及NVMe/PCIe接口，而不是旧的基于磁盘的SATA接口。

Skyhawk SSD采用15nm NAND，配置PCIe Gen3控制器，容量点从1.6TB到3.84TB，采用热插拔的、U2、2.5英寸规格，两种版本，标准版本针对读优化的工作负载，Ultra版本针对混合使用的工作负载，有更长的耐用性，通过降低容量使得现有单元损耗的时候可以使用备用单元。

WD表示，Skyhawk提供了：

- 连续性能是同类企业级SATA SSD的近3倍

- 相比25W PCIe SSD，更低的12W功耗能够实现更广泛的部署

- 遵循行业标准NVMe 1.2协议，内装针对所有主流操作系统的驱动程序

- 提供2个写耐用泳道（标准和Ultra）

- 提高的性能改进了服务器整合

WD收购HGST和SanDisk获得了他们的SSD品牌，例如HGST的FlashMax和Ultrastar SN100，以及SanDisk的CloudSpeed和IoScale。我们在这里看到了第二个WD SSD品牌类型，黑盘、蓝盘和绿盘；黑盘已经在1月的CES上展示了。

我们可以把SkyHawk 看作是重新设计的SanDisk CloudSpeed SATA SSD。例如，2015年8月推出的CloudSpeed Ultra Gen II SSD采用15nm MLC NAND，与SkyHawk一样，是2.5英寸的，有400GB、800GB和1.6TB几个容量点，性能为：

- 76,000随机读IOPS

- 32,000随机写IOPS

- 530MB/sec连续读

- 460MB/sec连续写

- 80μs, 56μs平均r/w延迟

- 1.8 DWPD（驱动器每日写入）为5年

Skyhawk在某些方面更好（例如速度），但在其他方面（延迟、耐用性）一般。标准版有1.92TB和3.84TB两个容量点，性能数据如下：

- 250,000随机读IOPS

- 47,000随机写IOPS

- 1.5GB/sec连续读

- 1.17B/sec连续写

- 在1.92TB/3.84TB的容量水平上，读延迟为127/128μs，写延迟为1,331/718μs

- 0.5/0.6 DWPD为5年

Ultra版本有1.96TB和3.2TB两个容量点，性能数据如下：

- 250,000随机读IOPS

- 83,000随机写IOPS

- 1.7GB/sec连续读

- 1.2GB/sec连续写

- 在1.6TB/3.2TB容量水平上，读延迟为126/125μs，写延迟为693/351μs

- 1.2/1.7 DWPD为5年

随机IOPS和连续带宽方面有所增加。但令人好奇的是，这里的NVMe/PCIe接口延迟比旧的SATA接口还要高。

WD在新闻稿中写到，Skyhawk“为数据中心带来了企业级的可靠性，出色的耐用性和卓越的性能，针对数据分析处理（OLAP）、数据库、财务和电子商务系统、云虚拟化、媒体流、视频点播等。”

我们猜测即将推出的WD SSD将针对其他细分市场，采用其他更强大的、掠食性的鸟类、哺乳动物或者鱼类的名字。

Skyhawk有200万小时的MTBF评级、即时安全擦除和0.44%的年故障率。

Skyhawk SSD目前已经为选定的OEM提供了样品，预计全面供货在今年第二季度，目前我们没有得到定价信息。