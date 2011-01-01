NetApp发布两款FAS全闪存阵列及闪存容量保障计划

NetApp发布了两款新的全闪存FAS阵列，赢得了SPC-1存储基准测试结果的前三，并且公布了一个新的闪存容量保障计划。在现有的A300和A700基础上增加的全闪存FAS A200和A700s将在9月进入我们的视野。

NetApp发布了两款新的全闪存FAS阵列，赢得了SPC-1存储基准测试结果的前三，并且公布了一个新的闪存容量保障计划。

在现有的A300和A700基础上增加的全闪存FAS A200和A700s将在9月进入我们的视野。在NetApp的全闪存路线图上，A200定位低于A300，A700s是A700的更小版本，介于A700和A300之间，使其成为一条有4款产品的产品线。所有4个系统都运行Clustered ONTAP操作系统以及相关的数据管理套件。

NetApp表示，这些全闪存产品“可以连接到AWS、Azure、IBM Cloud等公有云，同时保留最大限度的可见性以及跨云及本地环境的无缝数据控制”。

入门级的A200是2U机架，有24个前端加载的驱动器，后端是一对控制器。它可以从2个节点扩展到8个节点（4个高可用对），SAN和NAS的模式（横向扩展NAS），最多可以配置576个SSD和8.8PB原始容量，据称有效容量可以达到34.7PB。

下面这个表格显示了4款全闪存阵列产品的主要系统参数：

AFF A200 front view

AFF A200 rear view

A700s是4U机架，相比之下A700是8U的盒子加2U机架，没有扩展卡，但是它提供了相同的基本性能。NetApp表示，它在4机架的空间内提供超过600000 IOPS和1PB容量。

同样地，它有24个前端加载的驱动器，后端有2个控制器。在NAS模式下，它可以从2个节点扩展到24个节点（12个HA对），最多可以配置2592个SSD。更大一些的A700可以配置5760个SSD。A700s的最高原始容量是39PB，也就是155.5PB有效容量，可以最多配置的DRAM是12.288TB，A700也是一样。相比之下，A200只有256GB DRAM。

A700s的SAN横向扩展模式意味着可以从2个节点扩展到12个节点，SSD数量相比之下稍少一些为1296个，19.9PB原始容量（77.8PB有效容量）。此外，它支持2个40GbE集群互联，支持8个32Gbps光纤通道端口，这在A200上是不支持的，8个16Gbps光纤通道端口（和A200一样），A700支持64个。

NetApp A700s

我们了解到，A700s有热插播的组件模块和热添加卡，不需要鼓掌转移控制器来插入卡。

容量保障

NetApp表示，将为全线全闪存阵列产品家族提供一个新的全闪存保障。它提供了一个特定工作负载的效率保障，可以纵向扩展至5:1的数据精简率。客户会得到NetApp承诺的存储效率和容量，否则NetApp将承担弥补差距的成本。不过，此前的承诺是4:1一揽子保障，其中包括快照。但新的保障中不包括。

我们了解到，VDI环境的数据精简率是5:1，数据库工作负载是2:1，虚拟化服务器是3:1。

SPC-1测试结果

NetApp宣称A700s是速度最快的企业存储，并引用Storage Performance Concil SPC-1的结果称：

全闪存阵列A700s实现了2400059.26 SPC-1 IOPS性能，平均响应时间是0.69毫秒，这在主流存储提供商中是性能最高的企业级全闪存阵列，并且在SPC-1性能总榜单中位列前三。

华为OceanStor 18800 V3位列第二，IOPS性能为3010007.37，平均响应时间为0.92毫秒，性价比为0.79美元。A700s的性价比更好一些，是0.62美元。

2节点的DataCore Parallel Server保持着SPC-1记录，SPC-01 IOPS性能为5120098.98，平均响应时间是0.28毫秒，性价比为0.1美元。它能够得到这个成绩是采用了一对联想X3650 M5服务器、内部和外部混合配置SSD与硬盘、1.54TB DRAM作为缓存、并行IO服务软件可以让多个CPU核心处理IO。

在这次基准测试中使用的A700s配置是一个12节点的集群（6个2节点HA对），每个节点有512GB DRAM/缓存，意味着总DRAM容量为6TB。

那么对于DataCore的SPC-1结果来自于一个成本为506525.24美元的系统、而A700s的价格为1493103.71美元，NetApp是如何看的呢？大致来说，NetApp提供的性能是DataCore的一半，而价格是后者的一倍还多。

NetApp产品及解决方案营销总监Adam Fore表示：“我们不能推测DataCore是如何得到这个结果的。不过在我们看来，将NetApp与DataCore的产品进行对比就像是拿苹果与橘子进行对比。NetApp AFF A700s带来了整套的企业级数据管理和数据保护，客户在搭建云连接的数据中心时需要这些功能。”

评论

SPC-1基准测试的要点是对提交审查的系统进行同类比较。Storage Performance Council是这样说：

“SPC-1基准测试的设计是独立于厂商或者平台的，适用于广泛的存储配置和技术。任何厂商应该都可以成为赞助商，发布SPC-1结果，提供他们的测试配置满足SPC-1基准规范的要求。”

实际上NetApp说，是的，DataCore系统要更快，成本更低，但并不是运行我们的专有软件，这是不适合于企业的。

看看Dell EMC VMAX、Unity以及XtremIO SPC-1基准测试结果应该是很有意思的，还有HPE的3PAR、IBM的FlashSystems、Pure的FlashArray。

全闪存阵列的创新速度很快，这让我们不禁想，什么时候会出现新一代的SolidFire阵列——这个阵列是在NetApp收购SolidFire后设计制造的。

我们还没有看到任何定价信息，但是预计A200的定价会远低于全闪存阵列的入门定价，A700s应该是与A700持平以达到A700的性能水平。