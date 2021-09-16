为存储行业再提速 慧荣2021闪存峰会展出全系列主控解决方案

此次峰会以“存储标准o存储生态”为主题，汇聚全球存储产业链及终端应用企业，共同分享和探讨产业生态发展。

时隔两年，2021中国闪存市场峰会于9月14日在深圳隆重举行。短短两年时间，中国存储市场发生翻天覆地变化，一方面是自动驾驶、5G和物联网的快速发展，加速了存储芯片的需求；另外一方面后疫情时代，云课堂、云办公等新颖模式增加了服务器以及办公PC需求，各类存储器也成为近两年表现最好的领域。

此次峰会以“存储标准•存储生态”为主题，汇聚全球存储产业链及终端应用企业，共同分享和探讨产业生态发展。作为全球最大NAND闪存主控芯片供货商，慧荣科技也携全新PCIe Gen 4 SSD主控芯片和专为5G超高速传输和车载应用设计的UFS 3.1主控芯片参会。

在2021 CFMS峰会上慧荣科技总经理苟嘉章表示：“目前后疫情时代全球半导体产业面临着缺货、供需失调及价格上涨等问题，并且因为国外疫情逐渐恶化，该问题短期很难有效解决。另外，全球局势也促进了企业级SSD的需求，SMI 企业级SSD主控出货量超过1.6亿台，约占全球38%左右。”

展会上，慧荣科技展示了最新系列满足全方位市场需求的PCIe Gen 4 SSD主控芯片和专为5G超高速传输和车载应用设计的UFS 3.1主控芯片。

当下存储市场已经快速来到了PCIe Gen 4 SSD时代，可快速对接如无人驾驶等需要高性能存储领域。而慧荣SM2264主控就主要针对高性能和车用级SSD应用所研发，它搭载四核心ARM® Cortex®-R8 CPU，内含四个16Gb/s PCIe数据总线，并支持八个NAND信道，每个信道最高可达每秒1,600 MT。

性能方面，SM2264连续读写性能最高可达每秒 7,400MB / 7,000 MB，随机读写速度最高达 1,100K IOPS。而ARM® Cortex®-R8架构提供高速多线程处理能力，可满足新一代存储应用所需的混合工作负载作业需求。

SM2264采用12nm制程架构，可大幅提升数据传输速率并降低功耗来提供更好的数据保护。此外，慧荣第7代NANDXtend®技术结合高性能4KB LDPC纠错码（ECC）引擎和RAID功能，为最新一代的3D TLC和QLC NAND 提供极佳的错误纠错能力。

SM2264内建 SR-IOV 功能最多可同时为八台虚拟机(VM)提供直接的高速PCIe接口，是车用级存储设备的理想选择。

在移动SSD存储领域，慧荣发布了一款最快的移动SSD控制芯片——SM2320，采用单芯片USB 3.2 Gen2接口、先进的SSD控制器架构和四个NAND通道，可提供高达2,100 / 2,000 MB/s的连续读写速度。

对于目前市面上很多桥接USB主控移动SSD产品，使用SM2320可以大幅节省生产成本，同时提升了产品的稳定性和传输速度。

全新的 SM2320 控制器解决方案通过对硬件、固件的整合以及安全性数据保护功能的设计，可满足游戏机用户的高性能需求，以及笔记本电脑用户的低功耗需求。

此外，SM2320控制器解决方案采用256 位AES加密引擎，并完全符合美国TCG（TrustedComputing Group）制定的Opal规范和指纹安全支持，可实现最高级别的数据安全。

通过消除桥接芯片设计，慧荣SM2320便携SSD控制器解决方案可为不断增长的高速存储设备提供更简单、更具成本效益的解决方案。如游戏行业、PC外接设备、摄影摄像行业对于这类低功耗、高性能的产品都非常感兴趣。

在展会上，慧荣科技总经理苟嘉章称5G的飞速发展给UFS储存更多的发展机会，为此慧荣带来了SM2754最新的UFS主控解决方案，同样符合JEDEC最新的UFS 3.1标准，采用高速串行链路的 MIPI M-PHY HS-Gear-4、双通道标准和 SCSI 体系结构模型 (SAM)，可实现高性能的存储访问、节能和更简易的系统设计门坎。

SM2754整合了专用固件和控制器技术，采用更优秀的算法，从而提升了随机顺序读写的性能。SRAM的数据错误检测和纠正功能，可防止软错误的发生并提高数据可靠性。SM2754 UFS解决方案通过出色的性能、支持多任务和高稳定性，可满足各种移动设备和日益兴起的嵌入式/便携式应用的需求。

慧荣科技一直致力于智能手机、个人PC、消费性和工业级应用的SSD及eMMC/UFS等嵌入式存储装置的主控研发，累积出货量已超60亿颗，居业界首位。在未来仍然会紧跟全球局势变革，不仅要依托于5G布局建设带动的消费级存储需求，同时也要紧跟企业数字化转型出现的数据存储融合，洞察先机来面对随之而来的消费级和企业级存储市场需求。