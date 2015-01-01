 推动SSD行业发展 SMI发布全新NVMe 主控制器 3.2GB/s

北京，2017年9月21日，慧荣科技公司（Silicon Motion Technology Corporation，纳斯达克交易代码：SIMO）在金隅喜来登酒店发布全新固态硬盘控制器解决方案。

北京，2017年9月21日，慧荣科技公司（Silicon Motion Technology Corporation，纳斯达克交易代码：SIMO）在金隅喜来登酒店发布全新固态硬盘控制器解决方案。包括适用于客户端和企业级的超高速SM2262，适用于主流应用的SM2263，以及支持BGA封装的SM2263XT无DRAM控制器。基于全新主控，金泰克、七彩虹、台电和铭瑄也在发布会现场推出全新NVMe M.2固态硬盘新品，一同推动固态硬盘行业的发展。

基于AHCI协议的SATA接口固态硬盘性能已经无法满足当前用户需求，为此慧荣科技看到未来是PCIe NVMe固态硬盘的市场，对超高性能和可靠性的需求越来越高，进而推出PCIe G3×4通路NVMe 1.3控制器，支持主要闪存制造商的最新3D NAND。慧荣科技总经理Wallace表示：“SMI在推动下一代控制器解决方案开发方面一直处于领先地位，不仅满足了目前的需求，而且还将满足世界领先技术制造商的未来需求”。

慧荣科技产品经理Peter称：“最新SSD控制器解决方案满足了各种市场需求，从高端企业级SSD到嵌入在便携式设备，都可以胜任。其中SM2262作为超高性能SSD控制器解决方案，其峰值连续读写速度分别高达3,200 MB/s和1,700 MB/s，随机读写IOPS高达370,000和300,000。SM2263主要面向主流客户端应用，连续读写速度分别达到2,400 MB/s和1,700 MB/s。SM2263XT是无DRAM控制器解决方案，支持11.5mmx13mm BGA SSD，不但降低了BOM成本，减小了外形封装，而且保持了性能不变。”

超高速的解决方案：SM2262

SM2262系列满足了苛刻的企业和客户对性能的极致要求。SM2262控制器提供一套完整的控制器固件，很容易集成到SSD产品设计中。采用目前最先进的低功耗设计，SM2262不论是在低功耗还是在工作状态下，功耗都非常低。

SM2262均支持4通路8Gb/s PCIe数据流和8个NAND通道。SM2262器件最大连续读速度3.2GB/s，连续写速度1.7GB/s。

主流高性能的解决方案：SM2263和SM2263XT

SM2263和SM2263XT支持4路8Gb/s PCIe数据流，以及4个NAND通道，并提供一套完整的固件，满足主流和特需型客户对SSD的需求。

SM2263XT支持无DRAM设计以及主机内存缓冲区（HMB）架构，使SSD制造商能够以较低的BOM成本生产紧凑型11.5mm x 13mm BGA SSD。无DRAM SM2263XT最大连续读速度2.4GB/s，最大连续写速度1.7GB/s。

四通路品牌齐发力 助力SMI新主控

金泰克、七彩虹、台电和铭瑄在发布会现场同期发布了最新PCIe NVMe SSD 系列产品，分别是七彩虹CN600 DRAMless / CN600 DRAM / CP600 iGame、台电SD240GBNP800-2280、铭瑄MS240GBNM8-2280、金泰克P700 / P600 / G5等。

最后，慧荣科技总经理Wallace、慧荣科技高级资深副总裁段喜亭，七彩虹副总经理曹剑、铭瑄总经理熊晖、台电副总经理宁俊武、金泰克董事长李创锋、SK Hynix 销售总监郭永春、Western Digital资深业务经理江懿峰、Micron 资深工程经理萧舜晏一同启动了新品发布仪式，标志着固态硬盘市场即将踏入全新的时代。