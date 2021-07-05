Nutanix投资者日主题：除了HCI，我们还有更大的野心

很少会有一家占据主导地位的厂商，愿意让自己的高层管理者跑去最大的竞争对手那边担任职务。

Nutanix公司于2021年投资者日上公布的图片。

很少会有一家占据主导地位的厂商，愿意让自己的高层管理者跑去最大的竞争对手那边担任职务。但有趣的是，时任VMware公司产品与云服务首席运营官的Rajiv Ramaswami确实做出了这样的选择，于去年年底正式肩负起Nutanix公司CEO一职。

上周，我有幸在Nutanix的投资者会议上与Rajiv当面交流。我提到自己的观察结果——Rajiv一定是高度关注并尊重自己的竞争对手，否则根本不可能完成这样的岗位转移。

他告诉我，“确实如此。我一直认为Nutanix是家充满活力的竞争对手，他们拥有可观的客户忠诚度与优质、可靠的产品，总能做好自己该做的工作并受到客户们的喜爱。”

客户们似乎也确实喜欢Nutanix销售的产品。该公司表示，他们目前拥有超过19000家客户，且一直将流失率控制在极低范围。Nutanix公司为自己优秀的客户服务而自豪，在每一次财报电话会议上都会强调其出色的Net Promotor得分。他们七年的平均NPS得分为90，约为其他同类企业的三倍。

但Nutanix的战略也需要逐步转变。以往的Nutanix不太关注增加客户数量，而更多专注于为现有客户群体提供持续增强的产品与服务，希望直接满足企业IT的种种扩展需求。

Nutanix公司在开创超融合基础设施（HCI）市场方面发挥了重要作用，但HCI只能为IT管理员及架构师解决一部分相对有限的问题。Nutanix在自身亲历的HCI发展过程中，也深刻意识到IT客户对于精简化管理体验的强烈需求。Nutanix决定以此为基础，将这一前提作为在客户群体中扩大影响力的推进方向，同时关注为刚刚接触的新客户提供良好服务。

超越HCI

Nutanix公司在投资者日上强调，他们正沿三条路径整合自身产品。他们将继续为混合云基础设施提供核心HCI解决方案，为混合云客户提供类云管理功能，同时还将发布一系列与核心及云管理产品彼此独立的其他产品。

在谈到Nutanix公司的发展战略时，Rajiv表示他们的目标是“让云隐藏起来，保证客户不必触及潜在的复杂性因素。”在他看来，其中的关键在于简化流程，帮助客户专注于结果产出。毕竟任何IT部门的核心职能，都是为所在企业的业务单元提供令人满意的结果。这是一种非常务实的理解方式，也确实适应绝大部分组织的真实需求。

Nutanix公司希望简化云管理功能以补充原有核心HCI产品。具体补充方案包括应用程序自动化，AI驱动型运营、治理与自助服务功能等。所有这一切都始终贯彻之前提到的易用性原则，也让Nutanix的HCI解决方案成为足以在市场上开宗立派的卓越成果。

在HCI与云管理之上，Nutanix公司还提供一组独立功能，用于补充并运用其核心技术。这里具体包括用于统一存储、数据库自动化、数据库即服务以及桌面即服务的多种相邻产品。这些产品目前已经在市场上受到关注，Nutanix最近还与Hewlett Packard Enterprise共同宣布在HPE Greenlake上支持Nutanix Era数据库即服务软件。

在投资者日发表的主题演讲中，Rajiv这样描述Nutanix的整体解决方案堆栈：

“凭借这套产品组合，我们能够解决一切应用需求，包括传统应用、现代云开发应用、新兴AI/ML工作负载、新型边缘工作负载以及企业所运行的几乎全部应用程序。我们能够在客户需求的任何位置运行任何应用程序，支持各类私有云及其指定的公有云，也能顺畅对接客户指定的托管服务商或电信厂商。而能够出色完成这些任务的主体，正是Nutanix打造的混合多云平台。”

Nutanix运营态势

耀眼的产品路线图当然值得骄傲，但任何企业最核心的成功标准都在于能否给利益相关方提供良好的价值回报。Nutanix公司2021财年第三季度收益顺利超出预期，这也是该公司连续第三个季度交出高于外部预测与华尔街评估结果的优秀答卷。

Rajiv告诉我们，展望未来，Nutanix公司预计将在18个月内实现正现金流，并到2025年迎来25%的收入增长。对于传统企业基础设施或软件厂商，往往很难做出这样确切的预测结果。毕竟季度业务总是变幻莫测，即使看似完美的计划也未必就能按部就班地实施完成。

Nutanix公司则以订阅业务为主，完全可以将业务渠道同订阅率、客户留存率等指标关联起来，为未来前景建立起可靠的基本判断。虽然可能仍不完美，但其结论已经具有极高的可信度。

Nutanix公司成功的核心，离不开强大的合作伙伴关系。Nutanix似乎已经在HPE的HCI产品线中占据了强势地位，成为HPE dHCI与SimpliVity产品的重要伙伴。两家企业还将不断扩展合作关系，包括将Nutanix技术引入HPE的Greenlake战略产品线当中。此外，Nutanix与联想也保持着稳固的关系，双方在HCI与桌面即服务等领域有所合作。此外，Nutanix产品也在Azure及亚马逊云科技等公有云市场上占据着一席之地。在这个以云为主导的时代之下，Nutanix似乎已经无处不在。

Rajiv本人也承认，“我们无法独力发展壮大，合作伙伴关系正是我们不断前进的核心动力。”

分析师观点

HCI属于那种典型的定义边界不断扩张的技术成果。最初的HCI只强调在同一组设备当中实现多种混合功能，但如今HCI已经成为一键式部署、低管理门槛型软件定义基础设施的代名词。

更重要的是，把HCI的核心理念引入其他问题空间将带来巨大的实践价值。换言之，HCI有望在混合云管理及其他相关产品中发挥作用。Nutanix公司正朝着这个方向努力，也借此取得了辉煌的成功。

Rajiv的前任雇主与主要竞争对手VMware也在考虑类似的问题。VMware的Cloud Foundation看起来就很像是Nutanix家的服务风格。双方都在努力为企业混合云基础设施打造主导性的操作系统，也各自取得了巨大成功。在这样一场正面对抗之下，Nutanix与VMware基本在市场上形成了双头垄断的局面。

Rajiv Ramaswami用实际行动证明自己完全有能力领导Nutanix走向光明的未来。如今，Nutanix公司拥有着清晰而连续的发展战略，也已经为股东带来可观的投资回报。有Nutanix和VMware这样两家既强大又充满远见的竞争对手，对于IT买家来说也绝对是个重大的利好消息。为了在市场竞争中不被甩开，双方都会努力推动快速创新，打造出更易于管理、更易于部署的软件定义基础设施方案。

对于Nutanix公司来说，只有时间才能证明其是否具备执行并实现现有战略规划的能力。Rajiv入职也不过短短两个季度，我们还需要更长时间来判断在他带领下Nutanix的真实走势。不过早期趋势已经非常明显，我们也期待看到Nutanix能够不断取得成功、一步一个脚印地达成他们提出的积极业务目标。