希捷科技发布2020财年财务报告：大容量存储营收增长25%

全球领先的数据存储和管理解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）日前发布了于2020年7月3日结束的2020财年第四财季及2020财年财务报告。

2020财年第四财季

营收25.2亿美元 美国会计准则（GAAP）营业利润率为10.6%；非美会计准则（Non-GAAP）营业利润率为14.8% 美国会计准则（GAAP）每股摊薄收益（EPS）0.64美元；非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益1.20美元 营运现金流3.88亿美元；自由现金流2.74亿美元 大容量存储市场的营收同比增长35%，占第四财季硬盘收入的63%



2020财年

营收105.1亿美元 美国会计准则（GAAP）营业利润率为12.4%；非美会计准则（Non-GAAP）营业利润率为14.7% 美国会计准则（GAAP）每股摊薄收益（EPS）3.79美元；非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益4.95美元 营运现金流17亿美元；自由现金流11亿美元 通过股息和股票回购，向股东返还15亿美元 大容量存储市场的营收同比增长25%，占全财年硬盘收入的57%



中国，北京，2020年7月29日——全球领先的数据存储和管理解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）日前发布了于2020年7月3日结束的2020财年第四财季及2020财年财务报告。

希捷科技首席执行官Dave Mosley表示：“第四财季，云和数据中心的强劲需求推动公司近线大容量硬盘实现了创纪录的EB级出货量，为公司整体创收和稳定的自由现金流做出了非常大的贡献。但是，持续的经济环境不确定因素以及新冠肺炎疫情（COVID-19）对其他关键终端市场带来影响，其中包括视频和图像应用、任务关键型以及消费市场，同时也给公司的盈利能力带来压力。更高的后勤和劳动力成本对第四季度的业绩产生了影响。”

“我们重点聚焦业务管理及对可控事务的有效执行。2020财年，公司取得了巨大进步，大容量存储营收增长了25%，整体营收实现提升。我们落实了技术蓝图、强化了资产负债表、实现了资本回报计划。进入2021财年，鉴于宏观经济的高度不确定性，公司将继续谨慎管理现金和支出。预计在未来6个月内，终端市场的需求将有所改善，得益于大容量产品组合的有力支撑，2021财年的收益模式将会相对稳定。从长期看，边缘和云端数据的持续增长正推动大容量存储的长期需求，我们相信希捷的财务实力和创新产品组合能够助力我们成功应对这些趋势。”

季度财务报告

美国会计准则 GAAP 非美会计准则 Non-GAAP FQ4 2020 FQ4 2019 FQ4 2020 FQ4 2019 营收（百万美元） $ 2,517 $ 2,371 $ 2,517 $ 2,371 毛利率 26.5 % 26.3 % 27.3 % 27.1 % 运营利润率 10.6 % 14.0 % 14.8 % 13.2 % 净利润（百万美元） $ 166 $ 983 $ 311 $ 265 每股摊薄收益 $ 0.64 $ 3.54 $ 1.20 $ 0.95

财年财务报告

美国会计准则 GAAP 非美会计准则 Non-GAAP FY 2020 FY 2019 FY 2020 FY 2019 营收（百万美元） $ 10,509 $ 10,390 $ 10,509 $ 10,391 毛利率 27.0 % 28.2 % 27.7 % 28.9 % 运营利润率 12.4 % 14.3 % 14.7 % 15.8 % 净利润（百万美元） $ 1,004 $ 2,012 $ 1,311 $ 1,474 每股摊薄收益 $ 3.79 $ 7.06 $ 4.95 $ 5.17

2020财年第四财季，公司营运现金流为3.88亿美元，自由现金流为2.74亿美元。2020财年，公司营运现金流为17亿美元，自由现金流为11亿美元。希捷资产负债表健康。2020财年第四财季中，公司支付现金股息1.68亿美元，并以5500万美元回购110万股普通股。公司进行了债务重组，将平均债务期限提高到近7年，并将未来两个财年的应付金额减少到约为本金债务余额的6%。截至本财年末，现金和现金等价物总额为17亿美元，已发行和未发行普通股2.57亿股。

希捷科技公司还公布了补充财报信息，详情点击希捷官网投资者关系页面（investors.seagate.com）。

季度现金股息

董事会批准的季度现金股息为每股0.65美元，并将于2020年10月7日支付给2020年9月23日交易收盘时登记的所有股东。未来的季度股息支付将由公司董事会根据希捷的财务状况、运营业绩、可用现金、现金流、资本需求以及其它董事会认定的相关因素决定。

业绩展望

我们对2021财年第一财季的展望基于我们目前的假设和预期；实际结果可能因为包括下面前瞻性陈述的警示性说明中列举的重要因素在内的各种因素而有所不同。

公司预计2021财年第一财季的业绩如下：

营收为23亿美元，上下浮动2亿美元

非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益0.85美元，上下浮动0.15美元

非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益的预测不包含已知的用于购买无形资产的摊销费用以及股权激励支出，两项分别为每股0.05美元以及每股0.11美元，重组成本为0.01美元。

公司尚未将2021财年第一季度的非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益与最直接关联的美国会计准则（GAAP）相关指标进行对比，因为可能影响这些指标的重大事项不在我们的可控范围内和/或无法合理预测，这些项目包括但不限于加速折旧、资产减值、以及节约成本带来的费用、部门重组费用、战略投资损失或带来的减值、这些项目造成的所得税调整、以及其他可能产生的费用和收益。这些项目的数量目前暂时未知，但是可能对未来的财务结果产生巨大影响。很难将2021财年第一季度的非美会计准则（Non-GAAP）每股摊薄收益与美国会计准则（GAAP）相关数据进行对比。以上新闻稿中包含了我们已经实现的非美会计准则（Non-GAAP）与最相关的美国会计准则（GAAP）有关指标的对比。