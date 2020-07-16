希捷《数据新视界》报告：68%的企业数据未得到利用
希捷科技公司今天发布《数据新视界：从边缘到云，激活更多业务数据》报告。报告指出，68%的企业数据没有得到利用。
希捷科技公司今天发布《数据新视界：从边缘到云，激活更多业务数据》报告。报告指出，68%的企业数据没有得到利用。
该调研结论重点包括：
- 随着数据的激增，数据管理越发重要。IDC预测，未来两年企业数据将以每年42.2%的速度增长。
- 在可用的企业数据中，仅32%被投入使用，剩余的68%并未得到利用。
- 将数据投入使用的五大阻力来自：1）将采集的数据变为可用；2）已采集数据的存储管理；3）确保需要的数据得到采集；4）确保采集数据的安全；5）将采集的数据孤岛变为可用。
- 预计未来两年，管理多云和混合云中的数据是最大的数据管理挑战。
- 三分之二受访者表示自己企业数据安全存在不足，因此数据安全是有效数据管理讨论的基本话题。
报告指出，数据管理中存在一个缺失的环节：数据运营（DataOps）。
IDC将DataOps定义为“将数据创建者与数据使用者连接的重要环节”。只有10%的企业全面实施了数据运营，但大多数受访者表示，数据运营“非常”或者“极其”重要。调研表明，数据运营结合其它数据管理解决方案，能够显著改善业务效果，包括提高客户忠诚度、收入、利润、节约成本以及其它许多裨益。
本次调研负责人、IDC研究总监Phil Goodwin表示：“本次研究结果表明，超过三分之二的可用数据未被利用，这一数字的确令人不安。但事实上，这证明了，很多的机会和潜能都是企业唾手可得的。企业充分利用其核心、云或边缘的数据价值，将在市场上获得巨大的竞争优势。”
参与本次调研的1500名受访者中，500人来自亚太区和日本；475人来自欧洲；375人来自北美；150人来自中国。
了解更多《数据新视界：从边缘到云，激活更多业务数据》报告内容，请访问www.seagate.com/our-story/rethink-data/。
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