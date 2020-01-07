 #CES 2020#希捷发布Lyve Drive数据移动系统，激活数据圈

希捷科技在2020国际消费电子展（CES）上发布突破性模块化存储解决方案，以管理企业、云和边缘数据的快速增长。

希捷科技在2020国际消费电子展（CES）上发布突破性模块化存储解决方案，以管理企业、云和边缘数据的快速增长。希捷的Lyve Drive™移动系统是一套简单、安全、高效的数据管理解决方案，用于激活数据圈。

希捷Lyve Drive移动系统

在IT 4.0——IT领域第四个工业革命浪潮的推动下，互联家居、互联城市、人工智能工厂、自动驾驶汽车以及媒体和娱乐内容驱动数据爆炸式增长。

根据近期希捷赞助的一项IDC研究，全球数据圈预计将从2019年的41ZB增长至2025年的175 ZB。其中近30％的数据需要进行实时处理。希捷Lyve Drive系统能够支持企业级、云和边缘之间高效、经济的数据传输。

希捷Lyve Drive移动系统

随着大量数据从终端转移到边缘再到核心的需求日益增长，希捷的Lyve Drive移动系统将满足这一需求。希捷Lyve Drive移动系统是一系列模块化存储解决方案组合，能够提高企业的效率并推进企业发展。在CES期间，希捷将展示该解决方案和一些关键的产品概念，其中包括：

Lyve Drive存储卡、Lyve Drive读卡器、Lyve Drive数据传输方案、Lyve Drive移动阵列、Lyve Drive模块化阵列和Lyve Drive机架式接收器

大容量、高性能的1TB CFexpress™存储卡和便携式读卡器用于提取终端数据。Lyve Drive数据传输方案是一个自动数据存储和迁移的解决方案，可从直接连接的、通过网络连接的及其他外置存储设备中轻松提取数据。Lyve Drive移动阵列是高性能的密封6盘位阵列，坚固耐用，易于运输。 Lyve Drive模块化阵列拥有4个盘位，配置灵活，性能强大，企业可以根据特定工作流的需求配置阵列。

在CES上展示的大容量模块化阵列中包括首款集成希捷开创性MACH.2™双磁臂技术的硬盘——希捷银河（Exos）2X14企业级硬盘。Lyve Drive机架式接收器是拥有强大性能的数据中心4U机架式接收中心，可容纳两个Lyve Drive阵列，无需通过线缆即可将数据直接高速传输至数据中心。