希捷孙丹：企业不再需要在数据成本和价值之间进行妥协

近日,希捷科技举行了“A New Way to Data——数据新径界”希捷科技Datasphere 2021线上峰会。希捷科技全球高级副总裁暨中国区总裁孙丹在采访中表示,释放数据潜力,需要从存储层面解决两大挑战,一个是存储成本,一个是管理难题。