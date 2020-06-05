华为新一代存储OceanStor Dorado 8000/18000 V6在 Interop Tokyo 2020荣获金奖

日本最大的ICT展会——2020年Interop东京大会公布了最新消息：经IT权威专家多项严格评审，Interop组委会宣布，在大会表彰优秀展示产品的Best of Show Award上，华为共有8个创新产品和解决方案以独特技术优势获得大奖

新冠疫情给各个行业和领域带来了前所未有的变化，但阻挡不了ICT产业的快速发展。日本最大的ICT展会——2020年Interop东京大会公布了最新消息：经IT权威专家多项严格评审，Interop组委会宣布，在大会表彰优秀展示产品的Best of Show Award上，华为共有8个创新产品和解决方案以独特技术优势获得大奖，分别是：

服务器和存储类别金奖：面向核心生产交易场景持续树立性能、可靠性以及智能标杆的华为新一代存储OceanStor Dorado 8000/18000 V6



网络基础设施类别金奖：业界首个超级C波段传输产品OptiXtrans OSN9800 M12



云基础设施类别金奖：面向AI时代数据中心的业界最高密度400GE线卡的CloudEngine 16800数据中心交换机



IoT类别金奖：华为边缘计算网关AR502H



基础设施类别金奖：面向边缘计算的eMIMO基础设施解决方案



AI类别：全球领先的Atlas 900是唯一获奖产品



企业IT类别审查委员会特别奖：5G AR NetEngine AR6000



网络基础设施类别审查委员会特别奖：单纤容量可达“88T”的海量传输智能数据中心互联产品OptiXtrans DC908。